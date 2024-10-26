Doksanlı yıllara götüren kitap serisi çocuk okurlarla buluştu

Geçmişin sıcak ve samimi anılarını günümüze taşıyan kitap serisi, okuyucularını 90’lı yılların büyülü atmosferine götürmek için raflardaki yerini aldı. 90’lı yıllarda çocuk olanların kalplerinde de özel bir yer edinecek bu seriyle, Yazar Yeliz Ağırman Çakmak çocuk okurlarıyla buluşuyor. Genç Destek Yayınları’ndan çıkan 10 kitaplık “Doksanlarda Çocuk Olmak” serisi, Çakmak’ın kendi çocukluk anılarından ilham alarak yazdığı bir nostalji yolculuğu sunuyor. Bu eser, doksanların unutulmaz anılarını yeniden canlandırarak, bugünün çocuklarına geçmişle tanışma fırsatı veriyor.

Teknoloji çağının uzağında kalan, daha sade ama bir o kadar da anlam dolu bir dönemi bugünün çocuklarına anlatmak istediğini dile getiren Yazar Yeliz Ağırman Çakmak, “Günün birinde kitap çıkartıp doksanlı yılları bugünün çocuklarıyla tanıştırmak, hep en büyük hayalimdi. Bu kitapları yazarken sadece geçmişe duyduğum özlemle değil, aynı zamanda çocuklara sosyal ve duygusal anlamda değerli öğretiler sunma hedefiyle yola çıktım. O yılların mahalle dostluklarını, sokak oyunlarını, aile sıcaklığını ve basit yaşamın ne kadar dolu olduğunu anlatmak istedim” dedi.

“90’LARIN NOSTALJIK ATMOSFERINE KEYIFLI BIR YOLCULUK”

Amacının çocukların hayal güçlerini beslemek, öğrenme serüvenlerine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Yeliz Ağırman Çakmak, “Serinin başkahramanı Yağmur, 90’ların nostaljik atmosferinde sokak oyunları, mandalina kokan sınıflar ve kışın kar heyecanını yaşarken okuyuculara keyifli bir yolculuk sunuyor. Kitaplar, çocukluk döneminin basit ama anlamlı anlarını, arkadaşlıkları ve doğanın güzelliklerini ele alıyor. Bu seriyle doksanlı yılların çocukluğuna duyulan özlemi modern çocuklarla buluştururken, okuyucularıma nostaljik bir yolculuk sunuyorum. Her kitap, çocukların hem eğlenerek okuyabileceği hem de yaşamla ilgili derin öğretiler çıkarabileceği maceralarla dolu” ifadelerini kullandı.

“SERİ, ÇOCUKLAR İÇIN HEM ÖĞRETİCİ HEM DE EĞLENCELİ ANLAR SUNUYOR”

“Geçmişin değerlerini çocuklarla paylaşmak, geleceğe güçlü bir miras bırakmak gibi geliyor” diyen Yazar Yeliz Ağırman Çakmak, “Seride yer alan her bir kitap, Yağmur isimli küçük bir kızın büyüme serüvenini ve maceralarını konu alıyor. Yağmur’un yaşadığı bu hikâyeler, doksanlı yılların büyülü dünyasına kapı aralarken, çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli anlar sunuyor. Yağmur’un Kar Tanesi Hayalleri, Yağmur İpucu Peşinde, Yağmur’un Mandalina Kokan Sınıfı, Yağmur’un Kar Macerası, Yağmur'a Bahar Sürprizi, Yağmur’un Karne Heyecanı, Yağmur’un Salçalı Ekmek Kokan Köyü, Yağmur’un Sokaktan Eve Taşınan Oyunları, Yağmur’un Tarihe ve Denize Yolculuğu, Yağmur’un Sonbahar Sevinci olmak üzere seride toplam 10 adet kitap bulunuyor. Yağmur karakteri aracılığıyla çocuklara önemli mesajlar vermeye çalıştım” şeklinde konuştu.

“ANNE VE BABALAR, ÇOCUKLUK ANILARINI ÇOCUKLARIYLA BULUŞTURACAK”

Yazar Yeliz Ağırman Çakmak sözlerini şöyle tamamladı: “Sosyoloji, çocuk gelişimi, güzel sanatlar gibi pek çok alanda eğitim aldım. Yerel yönetimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Aile terapisi, masal ve oyun terapisi gibi konularda da eğitimler alarak, edindiğim bilgi ve birikimlerle çocuklara hitap eden eserler ortaya koydum. Kendi çocukluğumun saf ve doğal dünyasının doksanlı yılların ruhunu taşıyan kitaplarla bugünün çocuklarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu kitap serisi sayesinde, anne ve babaların çocukluk anılarıyla bugünün çocuklarını buluşturmuş oldum. Bu eserler, çocukların okuma alışkanlıklarını geliştirmeye yardımcı olurken ebeveynlerin de kendi çocukluklarına dair anılarını paylaşmalarına olanak tanıyor.”

