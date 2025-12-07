Manisa'nın Salihli ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan (55) ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Türkarslan'a ilk müdahaleyi hastanedeki meslektaşları yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Türkarslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Op. Dr. İzzettin Türkarslan için görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları, hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü. Türkarslan'ın cenazesi Denizli'de toprağa verilecek.