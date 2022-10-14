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Doktor Buğra Kaan gözyaşları arasında son yolculuğu uğurlandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı kamyonun altında kalmıştı

Ataşehir'de 17 yaşındaki bir gencin kullandığı kamyonun altında kalarak, yaşamını yitiren Doktor Buğra Kaan Yücebaş gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Nurcan Yücebaş oğlunun tabutu başında"Doyamadım, kuzum, doyamadım" diyerek ağladı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 15:47
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Doktor Buğra Kaan son yolculuğuna uğurlandı. 17 yaşındaki gencin kullandığı kamyonun altında kalmıştı

Doktor Buğra Kaan gözyaşları arasında son yolculuğu uğurlandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı kamyonun altında kalmıştı
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Ataşehir'de 17 yaşındaki A.U.'nun kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli pratisyen hekim 26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş, son yolculuğuna uğurlandı. Anne Nurcan Yücebaş, "O benim çiçeğimdi. Elimden kopardılar." dedi.



Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki A.U.'nın kullandığı kamyon, kaldırımda bekleyen Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli pratisyen hekim 26 yaşındaki Buğra Kaan Yücebaş ile Samet Şenelen'e çarptı. Kazada Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken Samet Şenelen ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buğra Kaan Yücebaş için Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende babası Cengiz, annesi Nurcan ile kardeşleri Barış ve Berkcan Yücebaş taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durduğu gözlenen acılı aileyi yakınları teselli etti. Barış ve Berkcan kardeşler cenaze boyunca tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.



Helallik alınması sonrasında cenaze namazı kılındı. Kaan Buğra Yücebaş, namazının ardından Beykoz Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anne Nurcan Yücebaş, "Doyamadım, kuzum, doyamadım" diyerek oğlunun ölümüne ağladı. Anne Nurcan Yücebaş, "O benim gözümün nuruydu. O benim çiçeğimdi. Elimden kopardılar. Ben daha doyamadım. Geldi birisi aldı elimden. Üstüne araba sürdüler. Kuzum bir tanem. Oğlum benim doyamadım sana" dedi.

"MELEK GİBİ ÇOCUKTU"
Üniversiteden arkadaşı olan Doktor Nihan Aydemir, "Herkesin çok sevdiği bir insandı. Melek gibi biriydi. Kimseyi kırmak istemezdi. Daha hayatına doyamadan gitti. Çok üzgünüm. TUS sınavında iyi bir puan aldı. Çalışmak kısmet olmadı" dedi. Amcası Erol Yücebaş, "Hayatını daha yeni yaşamaya başlayacaktı. İşe başlayalı daha bir ay olmadı. Hayatına başlayamadı" diye konuştu.

"GENCECİK YENİ MEZUN BİRİYDİ"
Yücebaş'ın üniversiteden hocası Prof. Dr. İlhan Asya Tanju, "Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olmuştu. Her zaman güleryüzüyle başarısıyla hatırladığımız, her zaman insanlara ve ailesine karşı saygılıydı. Buğra'yı sevmeyen bir kişi tanımıyorum. Hatırladığım her zaman onun gülen yüzüdür. Gencecik yeni mezun olmuş birini acı şekilde kaybetmek yüreğimizi acıttı. Kendisini çok severdim. 17 yaşındaki bir delikanlıya arabayı veren başta ailesi sorumludur. Bu bir kaza değildir" açıklamasında bulundu.

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