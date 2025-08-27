Doktor Diyetisyen Olcay Barış: “Probiyotikler artık genel sağlığın ve uzun yaşamın temel bileşeni oldu”

Uzun ve sağlıklı bir yaşam, artık sadece genetikle açıklanamıyor; yaşam tarzı ve beslenme seçimleri de belirleyici bir rol oynuyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, uzun yaşam (longevity) ile bağırsak sağlığı arasındaki güçlü bağı ortaya koyuyor. Bu çerçevede probiyotikler ise sindirimi düzenleyen, bağışıklığı destekleyen, metabolizmayı dengeleyen ve zihinsel sağlığı etkileyen önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.

Doktor Diyetisyen Olcay Barış ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Bağırsaklarımız sindirimden çok daha fazlasını üstleniyor. Probiyotikler ise bağışıklık sistemimizi, metabolizmamızı ve hatta zihinsel sağlığımızı şekillendiren bu ekosistemin dengesini sağlıyor. Yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı oluyor. Böylece sindirim süreçlerini düzenlerken vücudun uzun vadede sağlığını da koruyor. Probiyotiklerin günlük yaşam rutinimize girmesi yönünde ürün geliştiren birçok marka var. Ancak Fropie, ülkemizde bu yönde çalışan bir marka. Tüketicilerin daha sağlıklı ve dengeli bağırsaklara sahip olması için Fropie, probiyotik içeren pratik atıştırmalıkları günlük beslenme rutinine taşıyor, ben de bu markamızın çalışmalarına katkıda bulunmayı çok önemsiyorum.”

“Probiyotikler, bedenin savunma mekanizmalarından biri”

Türkiye Diyetisyenler Derneği ve European Chrohn’s and Colitis Organisation üyesi Olcay Barış, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler, kronik inflamasyonu azaltmaktan vitamin sentezine, ruh halini etkileyen nörotransmitterlerin üretiminden bağışıklık sisteminin düzenlenmesine kadar yaşam süresini doğrudan etkileyen görevler üstleniyor. Bu nedenle probiyotikler, sindirimi desteklemenin yanı sıra uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşam için biyolojik bir sigorta poliçesi olarak görülebilir. Bağırsak sağlığını korumaya yapılan her yatırım longevity’ye, yani yaşam süresine doğrudan katkıda bulunuyor. Fropie gibi bağırsak sağlığına yönelik ürün geliştiren markalar, probiyotiklerle zenginleştirilmiş ürünleriyle bu desteği günlük yaşama kolayca taşımayı mümkün kılıyor.”

“Tüketicilerin hem sağlığını hem de damak zevkini koruyoruz”

Fropie Arge Müdürü Nisan Aksoyan ise şunları aktardı: “Tüketicilerin beslenme hassasiyetlerini ve tercihlerini önceliğimiz kabul ediyoruz. Bu anlayışla, kaynağı takip edilebilir hammaddeler kullanıyor; tariflerimizi koruyucu ve ilave şeker olmadan, tamamen katkısız ve vegan seçeneklerle geliştiriyoruz. Hedefimiz, özel bir beslenme düzeni olan ya da olmayan herkesin probiyotik faydasını günlük beslenme rutinine kolayca dahil etmesi. Lezzetten ödün vermeyen, probiyotiklerle desteklenmiş ürünlerimizle tüketicilerin hem sağlığını hem de damak zevkini koruyoruz.”