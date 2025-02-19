Doktor, iki kadını böyle havaya savurdu! Cinayet gibi kaza kameraya yansıdı

Bursa'da diş hekimi Sezgin Ç, aracını park etmek isterken fren yerine gaza bastı. O esnada yürüyen iki kadını ezdi geçti. Cinayet gibi kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.