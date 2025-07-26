Doktor randevularında yeni dönem başladı

Kaynak: AA
Doktor randevularında yeni dönem başladı

MHRS üzerinden randevu alımlarında yeni dönem başladı. Dün başlayan uygulama ile Yeni uygulamayla, tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen vatandaşlar, önce aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, MHRS üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere Aile Hekimine Yönlendirme uygulamasını devreye aldı.

25 Temmuz'da hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde Aile Hekimine Yönlendirme ekranıyla karşılaşacak.

Tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler, önce aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.

AİLE HEKİMİ DEĞERLENDİRMESİ SONRASI KOLAY RANDEVU

Aile hekimleri, muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.

Uygulamayla vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.

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