Doktor Savan Günay evinde ölü bulundu: Sosyal medya paylaşımı infial yarattı!

Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde yalnız yaşayan emekli doktordan Mustafa Savan Günay’ın şehir dışındaki arkadaşı, kendisinden 3 gün haber alamadı. Evin temizlik çalışanına haber verildi. Evi kontrol etmek için gelen çalışan, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdiklerinde Mustafa Savan Günay’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Günay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Mustafa Savan Günay’ın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

'BANA YAPMADIKLARINI BIRAKMADILAR' DEMİŞTİ

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü doktorun x hesabında yüz binden fazla takipçisi vardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Uzmanı emekli doktor Mustafa Savan Günay'ın yaklaşık bir ay önce x hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. İşte o paylaşım:

"25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum . Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim. Sevgili meslektaşlarım Yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum.

Benim çoluğum çocuğum yok, Üzerime Kapital çomar emirleri ile gelirseniz, Geldiğiniz arabayı ezerim , Çünkü ben de damperli bir kamyon var. Herkesin Allah bağışlasın çoluk çocuğu var. Herkes aklını başına toplasın.. Ne oyuna ne oynaşmaya gelirim. gereğini yaparım... Magna Lunaca Bu şartlarda çıkmış bir moleküler komplekstir..

Büyük bir nemalanma Payı vardı 7 ayrı molekülü vardı hepsini tek tek satıyorlardı ben de hepsini topladım. Çok Doygun dozlarda çaresizliği bir çare bırakmaya çalıştım. Bana yapmadıklarını bırakmadılar.. Onlara tekrar söylüyorum. Ben yalnız çalışıyorum. Hiç kimseden korkmadım ve korkmayacağım.... Tüm dostlarım bunu iyi bilsinler..

Bu iş şöyle bir iştir Bir Kere korkarsanız, sonsuza kadar korkarsınız. Her kapitalin yumuşak karnı vardır. Benim böyle bir, sıkıntım yoktur ve olmayacaktır. Umarım Benden sonra daha iyisini bir Hekim yapar. Tüm isteğim 195 dünya ülkesini atlatıp, benim gibi bir Türk hekiminin yapmasıdır."

25 yıldır kanser neden oluyor diye

uğraşıyorum .

Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım.



Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim.



Sevgili meslektaşlarım

Yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum.

Benim çoluğum… pic.twitter.com/XkR4ADYZdg — Dr.Savan Günay official (@SavanGunay) May 20, 2025

Bu paylaşımın üzerine "acilen araştırılmalı" yorumları geldi. Günay'ın kanser çalışmaları ve "kapitalist" tehditlerden bahsetmesi spekülasyon yarattı. Evinde ölü bulunan doktorun, kesin ölüm nedeni belli olmadı fakat kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

Günlerdir haber alınamıyordu: Doktorun ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı!