Doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı! Hastanede dehşet

Şanlıurfa'da eline bıçak alan bir şahıs Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne gelen bir şahıs güvenlik görevlisi ve doktoru yaraladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ AĞIR YARALI

Boğazından bıçaklanan güvenlik görevlisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gelen bir kişi, doktor ile güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, boğazından bıçaklanan güvenlik durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ACİL SERVİSE GİRİP KAN DÖKTÜ

Akşam saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Halil K., acil servise geldikten sonra girişte bulunan güvenlik görevlisi Harun Polat'ı karnından bıçakladı.

Güvenlik görevlisini boğazından yaralayan saldırgan, daha sonra gürültüyü duyarak dışarı çıkan doktor İsmail Aydoğdu'yu da karın bölgesinden bıçakladı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Hastanedeki polis ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan doktor ve güvenlik görevlisi ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada tedaviye altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği, hastane acilinde doktor ve güvenlik görevlisini yaralayan saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanemizin acil servisinde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Şanlıurfa AK Parti Milletvekilli Hikmet Başak, hastanede tedavi altına alınan doktor İsmail A.'yı ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen doktora geçmiş olsun dileklerinde bulundu.