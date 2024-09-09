Doktor YouTube'dan video izleyerek ameliyat yapınca 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Doktor YouTube'dan video izleyerek ameliyat yapınca 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hindistan’da bir doktorun Youtube’dan video izleyerek safra kesesi ameliyatı yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Hindistan merkezli NDTV'nin haberine göre, Hindistan’ın Bihar eyaletinde 15 yaşındaki bir çocuğun safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, hastanede meydana gelen ölümlü ameliyata dair bir dizi açıklamada bulundu.

YOUTUBE’DAN VİDEO İZLEYEREK AMELİYAT YAPMAYA ÇALIŞTI

Hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" izleyerek hastayı ameliyat etmeye çalıştığını savundu.

Safra kesesi ameliyatı sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü esnada hayatını kaybettiğini iddia eden çocuğun ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını öne sürdü.

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DOKTOR KAÇTI

Meydana gelen akıl almaz olay sonrasında acılı aile, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ifade etti. Hindistan makamlarının skandal olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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