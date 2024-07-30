Doktora saldırmaktan gözaltına alınan iki kardeşten 1’i tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doktora saldırmaktan gözaltına alınan iki kardeşten 1’i tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar’ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlı, kendisini "Ben darp etmedim, doktor darp etti" diyerek savundu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Bodrum’a tatile gelen Engin S. (55), kardeşi Ö.A.S. (48) ve Hilal S., dün Ortakent-Yahşi Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Eşini yüksek ateş şikayetiyle merkeze götüren Engin S., Dr. Mustafa Hürkal Tezvar ile tartıştı.

İddiaya göre Engin S. ve kardeşi Ö.A.S., tartışma sırasında Dr. Tezvar’ı darp etti. Olay sonrası kalbinde pil bulunan doktor fenalaştı.

Duran kalbi, merkezdeki mesai arkadaşları tarafından yeniden çalıştırılan Dr. Tezvar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Doktorun tedavisi yoğun bakımda devam ederken, gözaltına alınan Engin S. ve kız kardeşi Ö.S.A. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Engin S., ifadesinde, yüksek ateşi olan eşine bakması için doktorun yanına gittiğini ve doktoru kolundan tutarak çektiğini, doktorun kendisine küfür ettiğini, kardeşinin araya girdiğini ve kendilerinin yaralandığını öne sürdü.

Dr. Tezvar’a herhangi bir darp girişiminde bulunmadıklarını savunan Engin S., kardeşi ile birlikte odadan çıktıktan sonra doktorun fenalaştığını söyledi.

Ö.S.A. ise, Dr. Tezvar’a fiziki saldırıda bulunmadığını, araya girmeye çalıştığı sırada kendisinin ve ağabeyinin yaralandığını ileri sürdü. İki kardeşin de darp raporu alarak Dr. Tezvar’dan şikayetçi oldukları öğrenildi.

Adli makamlar karşısına çıkan Engin S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi Ö.A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engin S., adliye çıkışında gazetecilerin "Doktoru darp ettiğiniz iddia ediliyor. Bir şeyler söyleyecek misiniz?" sorusuna, "Ben darp etmedim, doktor darp etti" şeklinde yanıt verdi.

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