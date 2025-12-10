Elazığ’da bir aile merkezine gece saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirenler, attıkları taşın üzerine not yazarak doktoru tehdit etti.

Elazığ’ın Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan bir aile sağlık merkezine, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

'BU MAHALLEYİ TERK ET, BİR DAHAKİNE KAFANA ATARIZ'

Atılan taş, aile merkezinin camlarını indirirken, saldırganlar attıkları taşın üzerine doktoru tehdit eden bir not yapıştırdı. Notta, ‘Dr. C. bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız' sözleri yer aldı.

Sabah camın kırıldığını ve taşın üzerindeki tehdit notunu gören sağlıkçı çalışanları durumu ekiplere haber verdi.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.