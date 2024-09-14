Doktorlar Hüsamettin Cindoruk’un son durumunu açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk geçtiğimiz Mart ayında hastaneye kaldırılmıştı.

Odatv’nin edindiği bilgilere göre sağlık durumu stabil durumda olan Cindoruk’un, bundan sonra evinde tedavi göreceği öğrenildi.

Hastanede bulacağı tüm imkanların evinde de sağlanacağının garantisini alan Cindoruk’un tedavisi bu şekilde gerçekleştirilecek.

Odatv’nin ulaştığı fotoğrafta Cindoruk’un dinç ve sağlıklı hali de dikkat çekti.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Ahmet Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk hukukçu ve siyasetçi olan Cindoruk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17. Başkanı olarak 1991-1995 yılları arasında görev yaptı. 1993 yılında ise vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

Cindoruk, siyasi kariyerinde iki önemli partinin liderliğini yaptı. Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Türkiye Partisi'nin (DTP) genel başkanlık görevlerinde bulundu.

Ayrıca, 17. dönem Samsun ve 19. dönem Eskişehir milletvekilliği yaptı.