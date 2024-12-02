Doktorlar iş bıraktı vatandaş mağdur oldu

Sabah saatlerinde aile sağlık merkezlerine gelen vatandaşlar, kapılara asılmış “Emeğimiz geleceğimizdir. Emeğimiz yok sayıldığı için biz de yokuz. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyoruz” yazısıyla karşılaştı. Çaresiz kalan hastalar, en yakın hastanelere yöneldi.

Hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar, hem sağlık hizmeti alamamaktan hem de ek masraflardan dolayı tepkiliydi. Aile sağlık merkezine muayene için gelen Neriman Özbağ, “Doktorlar çalışmayacakmış. Hastaneye gitmek için 60 lira harcayacağım, ama param yok. Komşumdan borç alıp acile gitmek zorundayım. Bana da yazık değil mi?” dedi.

Bir diğer vatandaş, Murat Kaynar, “Bu soğukta hastaneye gitmek zorundayım. Çok mağdur olduk,” ifadelerini kullandı.

Aile hekimleri, 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği’ne tepki gösteriyor. Hekimler, yönetmelikte yer alan düzenlemelerin özlük haklarını zayıflattığını ve çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtiyor. Eylem, bu yönetmeliğe itirazlarını bir kez daha göstermek amacıyla gerçekleştiriliyor.