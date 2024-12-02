Doktorlar iş bıraktı vatandaş mağdur oldu

Kaynak: İHA
Doktorlar iş bıraktı vatandaş mağdur oldu

Edirne’de aile hekimleri, özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan 5 günlük iş bırakma eylemine katıldı. 2-6 Aralık tarihleri arasında sürecek eylem nedeniyle aile sağlık merkezleri hizmet veremedi, hastalar mağduriyet yaşadı.

Sabah saatlerinde aile sağlık merkezlerine gelen vatandaşlar, kapılara asılmış “Emeğimiz geleceğimizdir. Emeğimiz yok sayıldığı için biz de yokuz. 2-6 Aralık'ta iş bırakıyoruz” yazısıyla karşılaştı. Çaresiz kalan hastalar, en yakın hastanelere yöneldi.

Hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaşlar, hem sağlık hizmeti alamamaktan hem de ek masraflardan dolayı tepkiliydi. Aile sağlık merkezine muayene için gelen Neriman Özbağ, “Doktorlar çalışmayacakmış. Hastaneye gitmek için 60 lira harcayacağım, ama param yok. Komşumdan borç alıp acile gitmek zorundayım. Bana da yazık değil mi?” dedi.
Bir diğer vatandaş, Murat Kaynar, “Bu soğukta hastaneye gitmek zorundayım. Çok mağdur olduk,” ifadelerini kullandı.

Aile hekimleri, 1 Kasım’da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği’ne tepki gösteriyor. Hekimler, yönetmelikte yer alan düzenlemelerin özlük haklarını zayıflattığını ve çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtiyor. Eylem, bu yönetmeliğe itirazlarını bir kez daha göstermek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Son Haberler
Polisten kaçamadı: Firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı
Polisten kaçamadı: Firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı
Avrupa’ya gitme hayali olanlara kötü haber. O ülkeler kapıları tamamen kapattı!
Avrupa’ya gitme hayali olanlara kötü haber. O ülkeler kapıları tamamen kapattı!
Tunceli’de ücretsiz otopark hizmeti
Tunceli’de ücretsiz otopark
125 Bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...
125 Bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...
Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi belli oldu. Türkiye'den ASELSAN, Baykar ve TUSAŞ yer aldı
Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi belli oldu. Türkiye'den ASELSAN, Baykar ve TUSAŞ yer aldı