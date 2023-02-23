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Doktorlar neden Renkli Doppler ister

Gelişen tıp teknolojisi sayesinde son zamanların en güvenilir tibbi cihazlarından biri olan Renkli doppler ultrasonlar merak konusu oluyor. İşte Renkli doppler hankında bilinmesi gerekenler…

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:37
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Doktorlar neden Renkli Doppler ultrason ister

Doktorlar neden Renkli Doppler ister
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Uygulama sayesinde pek çok hastalıklar tespit ediliyor. Ayrıca renkli ultrasonların herhangi yan etkileri söz konusu değil. İşlem doğrudan en kaliteli ve hijyenik özel doktor klinik merkezi tarafından uygulanır. Bu nedenle renkli doppler ultrason işlemine güvenebilirsiniz.

RENKLİ DOPPLER NEDİR NASIL ÇEKİLİR?

Renkli doppler ultrasonlar sıradan ultrasonun bir üst versiyonu. Bu nedenle en çok başvurulan ve önerilen kaliteli sağlık taraması. Ayrıca renkli doppler ultrason fiyatları da hekim klinikleri ve hastaneler arasında farklılık gösterir. Bu nedenle renkli ultrasonu özel doktor klinik merkezinden yaptırmanız tavsiye edilir.
Renkli doppler ultrasonların çekimleri pratik bir şekilde çekilir. Hasta görüntüleme merkezine transfer edilerek rahim filmi gibi renkli ultrason makinesine bağlanır. Bu aşamadan sonrasında bilgisayar sistemi üzerinden hastanın iç görüntüsü çekimi yapılır. Renkli ultrason sonucu klinik merkezinin yoğunluğuna göre 1 ila 2 gün içerisinde hastaya sunulur.

RENKLİ DOPPLER ULTRASON NEDEN İSTENİR

Renkli ultrasonlar birçok farklı nedenlere bağlı olarak uygulanıyor. Hastada gebelik durumu olup olmadığı,düşük riski olup olmadığı,anne karnındaki bebek sağlığı,bebek cinsiyetinin ne olduğu öğrenilmesinde bu yöntem uygulanır. Ayrıca rahim filmi yüksek teknolojili görüntüleme merkezinden çektirilir.
Renkli ultrasonların eşsiz avantajları arasında uygulamanın geniş kullanım alanlarına sahip olması yer alır. Yöntemin başlıca kullanım alanları; gebelik ve bebek emzirme dönemi,düşük dönemi,iç hastalık dönemi olarak sıralanabilir.

KAÇINCI HAFTADAN SONRA İSTENİR

Yöntemin çok daha şeffaf bir şekilde sonuç vermesi için gebeliğin 18 ila 23.haftasından itibaren uygulamadan faydalanabilirsiniz.
Renkli ultrasonlar hamileliğin ilk haftalarından itibaren uygulanmaz.

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