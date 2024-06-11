Doktorlar ünlü radyocunun yüzüne söyledi: Her an ölmeye hazır ol

Düzenleme: Merve N. Güreş
Doktorlar ünlü radyocunun yüzüne söyledi: Her an ölmeye hazır ol

Ünlü radyocu ağır hasta olduğunu ve doktorların yüzüne “Her an ölmeye hazır olun” dediğini açıkladı.

İngiliz BBC Radyosu’nun en deneyimli isimlerinden biri olan Johnnie Walker’a acı haber.

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4 yıldır akciğer kanseriyle boğuşan 79 yaşındaki Walker için önceki gün BBC’de özel bir program yapıldı.

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Ocak ayından bu yana evden çıkamayan ve 24 saat bakıma muhtaç olduğu belirtilen Walker, programda adeta dinleyicileriyle vedalaştı.

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İngiliz radyocunun, BBC podcast'inde doktorların kendisine “Her an ölmeye hazır olun” dediğini ve kendisi de kanser olan eşi Tiggy'nin ölümcül bir hastalıkla yaşarken nasıl hayatını kurtardığını anlatması dinleyicileri gözyaşlarına boğdu.

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Kariyerine korsan radyolardan biri olan özellikle de Radio Caroline'da başlayan radyocu, 1969'da BBC Radyo 1'e, 1998 yılında ise BBC Radyo 2'ye katıldı. Efsane radyocu pazar öğleden sonraları Radyo 2'de ve cuma geceleri Radyo 2 Rock Show'da 70'lerin Sesleri'ni sunuyordu.

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