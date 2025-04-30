Doktorlara FETÖ operasyonu! 18 doktor gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürdükleri çalışmalarda, örgütün tıp fakültesi öğrencilerinin TUS’a hazırlanması için kendi yurtlarında kamplar organize ettiğini ortaya çıkardı. Daha önce FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden de faydalanan ekipler, haklarında FETÖ terör örgütüne üye olduklarına dair itiraflar bulunan, Bankasya hesaplarında örgüt liderinin talimatıyla para yatırarak hesap artışı tespit edilen veya hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma yöntemini kullanan şüphelileri belirledi.

42 ilde FETÖ operasyonu: 169 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin, örgüt tarafından ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte ait yurtlarda düzenlenen TUS kamplarına katıldıkları tespit edilen 18 doktor olduğu saptandı. Hâlen aktif görevde olan bu doktorlara yönelik 27 Nisan’da İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.