Doktorlardan grev resti!

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD), hükümetin uzun süredir karşılanmayan taleplerini yerine getirmemesi halinde 10 gün içinde ülke genelinde greve gideceklerini bildirdi.

NARD'den yapılan yazılı açıklamada, dün çevrim içi gerçekleştirilen Olağanüstü Ulusal Yürütme Konseyi toplantısının ardından 10 günlük son uyarının hükümete iletildiği belirtildi.

Açıklamada, temmuz ayında verilen üç haftalık grev uyarısının "endüstriyel barışın korunması amacıyla" uzatıldığı ancak hükümetle yapılan görüşmelerden "herhangi bir somut sonuç alınamadığı" vurgulanarak, talepler karşılanmadığı takdirde ülke genelinde greve gidileceği kaydedildi.

NARD’ın başlıca talepleri arasında, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitim Fonu’nun tüm doktorlara ödenmesi, revize edilen maaş yapısı kapsamında beş aylık maaş farklarının verilmesi, 2024 yılı kıyafet ödeneğinin ödenmesi ve Batı Afrika ülkelerinde alınan uzmanlık belgelerinin tanınması yer alıyor.

