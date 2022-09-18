300 ameliyat olan çocuk sağlığına kavuştu

Bursa İnegöl ilçesinde yaşayan Ayşen- Halit Karakaş çiftinin ilk çocukları Kayra, 2011'de, 3 yaşındayken temizlik malzemesi içince, yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü.

KAbus gibi günler ondan sonra başladı. Kayra'yı, ailesi hastaneye kaldırdı. Doktorları 'yaşamaz' dedi. Ama Kayra direndi.

Kayra'nın tedavisine, Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'de tedavi edilemeyeceği gerekçesiyle ABD'de devam edildi. Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden sonra Kayra'nın tedavisi, Boston Çocuk Hastanesi'nde de sürdü. 2019 yılında, ayağından alınan parçayla yapılan gırtlağı, yeni yapılan yemek borusuna bağlandı ve ameliyattan 2 hafta sonra Kayra ilk defa biberonla su içti.

2020'ye kadar Türkiye'de ve ABD tedavi olup 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra, 11 yıl sonra sağlığına kavuştu.



AYŞEN KARAKAŞ: UMUDUMU HİÇ YİTİRMEDİM

Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş, yaşadıklarını DHA muhabiri aracılığıyla çocukları hasta olan annelere çağrıda bulundu.

"O kadar çaresiz bir durum ki, Türkiye'de gitmediğimiz hastane kalmadı. Paranızın olduğu durumlarda bile bazı kapılar açılmadı. Çünkü yapılabilecek hiçbir şey yok. Bütün doktorların söylediği şey, 'Oğlunuz ölecek, kaybedeceksiniz.' Buna rağmen hiçbir zaman bir anne olarak umudumu kaybetmedim ve biz bu sınavı kazandık gerçekten".

HASTANEYE KIŞIN GİRER YAZIN ÇIKARDIK'

Anne Karataş, inancını kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"En son sözü söyleyen doktorlardır. Onlara rağmen ben oğlumun öleceğine inanmadım. Bir anne olarak konduramadım. Öyle dönemler yaşadık ki, 11 sene dile kolay. Hiç abartmadan söylüyorum; kışın hastaneye girerdik yazın çıkardık, yazın girerdik kışın çıkardık.

Şu anda ben de bir sağlık personeliyim. Eşim neden hastanede çalıştığımı hep sorar. Ben aslında anaokulu öğretmeniyim. Fakat bana hastaneleri sevdiren oğlum oldu. Oğlum 300'den fazla ameliyat geçirdi. Artık sayısını bile hatırlamıyorum. Bazen haftada 1, bazen ayda 1 ama sürekli ameliyatlar geçirmesine rağmen hiçbir zaman oğlum ve ben, hayata olan umudumuzu kaybetmedik.10 senem oğlumla hastanede geçti.

Olay olduğunda kızıma yeni doğum yapmıştım. 2 yıldan beri ilk defa birlikte yaşıyoruz. Bu çok güzel bizim için. En önemlisi Kayra'nın yemek yiyebiliyor olması ve okula gitmesi."

"ANNELER ASLA PES ETMEYİN!"

Eşiyle 13 yıllık evli olmasına rağmen Kayra'nın rahatsızlandığı süre içinde hiçbir zaman aile olamadıklarını söyleyen Karakaş, "Hep hastanelerde olduğumuz için, kızımı zaten ben büyüttüm diyemiyorum. Oğlum şu an 14 yaşında. Daha önce hiç okula gitmedi. Artık 2 yıldır okula gidiyor. Çok şükür okula başladık. Eğitimimize devam ediyoruz. Yemek yiyor, yaşıtlarıyla beraber bütün aktivitelere katılıyor. 2011 yılından bugüne kadar verdiğim annelik mücadelesini kazandım. Çocukları hasta olan ailelere sesleniyorum, lütfen vazgeçmeyin. Umut her zaman vardır. Lütfen pes etmeyin" dedi.