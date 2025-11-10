Doktorlar dizisinde hayat verdiği çapkın cerrah Arslan İbrahimoğlu karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas, uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

GAME OF THRONES'UN YILDIZI İLE POZ VERDİ

Devrim Nas, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katıldı. Festival, bu yıl dünyaca ünlü bir ismi daha İstanbul'da ağırladı.

'Game of Thrones'ta adlı dizide 'Davos Seaworth' karakterine hayat veren İrlandalı aktör Liam Cunningham, festival kapsamında İstanbul'a geldi. Nas, Liam Cunningham ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir sonraki paylaşımında oğluna da yer veren yakışıklı ünlü oyuncu, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

DEVRİM NAS KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 10 Ocak 1972, İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı. Tiyatro Ti ve Tiyatro Pera kurucularından. Her iki tiyatronun prodüksiyonlarında oyuncu olarak yer aldı. Aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yaptı. Uluslararası tiyatro festivallerine turneler yaptı ve pek çok workshopa katıldı.