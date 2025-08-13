Doktorların e-imzasıyla bin 998 uyuşturucu ilaç yazdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doktorların e-imzasıyla bin 998 uyuşturucu ilaç yazdı

Kırıkkale’de kamu hastanesinde çalışan bir personel, doktorların kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişi adına bin 998 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç yazdığı iddiasıyla tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görev yapan M.T.C. isimli zanlının, aynı hastanede çalışan 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına 37 kutu (bin 998 adet) sentetik ecza reçetesi düzenlediği tespit edildi.

Yapılan operasyonla yakalanan şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu içme düzeneği (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

