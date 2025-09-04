Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan boşanıyor! Bu kez affetmedi

Doktorlar dizisinin “Ela”sı Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan 14 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdiği ileri sürüldü.

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 14 yıllık birlikteliklerini “tek celsede” sonlandırdı iddia edildi. İkiliden henüz bir açıklama gelmezken, Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından ne soyadını değiştirdi ne de eşiyle çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.

8u.jpg

BU HAFTA BOŞANACAKLARI KONUŞULUYOR

2022’de benzer söylentiler çıkmış, ama Yasemin Özilhan paylaştığı fotoğraflarla bu iddiaları yalanlamıştı. Bu kez iddiaların ciddi olduğu, çevresel kaynaklara göre “boşanma davasının bu hafta içinde görüleceği” öne sürüldü.

t.jpg

İHANET İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bazı kaynaklar, çiftin boşanma kararının bir ihanet meselesine dayandığını öne sürdü. TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında sunucu Ece Erken, bu iddiaları güvenilir kaynaklara dayandırdığını ifade etti.

İkiliden resmî bir açıklama yapılmadığı sürece spekülasyonlar sürüp gidecek gibi görünüyor.

y.webp

