Doktorlar’ın Levent’i Kutsi'den yıllar sonra itiraf geldi! 'Ela'yı nikah günü bırakıp gitmişti!

2006-2011 yılları arasında ekrana gelen Doktorlar dizisinde Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi birbirinden başarılı oyuncular yer aldı. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen dizi hayranları tarafından hiç unutulmadı.

Özellikle dizide 'Doktor Levent' düğün günü sevgilisi Ela'yı terk etmesi sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Kutsi'den diziyle ilgili yıllar sonra itiraf geldi.

Vereceği konser öncesi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Kutsi, "Bizden heves edip doktor olan birçok insanla tanıştım. Nasıl başladığımızı hatırlamıyorum ama diziye. O kadar heyecanlıydım ki... İyi oyuncularla oynadım. Tekrar güzel bir proje gelirse yer alırım."