Doktorların vergi oyunu ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kaçağına yönelik sürdürdüğü denetimler hız kesmeden devam ediyor. Vergi adaletini sağlamak hedefiyle başlatılan çalışmalarda önemli vergi kaçakları ortaya çıkmaya başladı. Defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, en son özel muayene sahibi doktorlara mercek tuttu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kendi elindeki veriler ve bankalardan aldığı verileri yapay zeka yardımıyla analiz etti. Hürriyet'in haberine göre GİB'în elindeki verilerin analiz edilmesi sonucu, 33 bin riskli doktor mükellef bulundu. İkinci aşamada riskli tespit edilen doktorların, birinci derecedeki yakınlar, eski eş ve çalışanlarında hesap hareketleri kontrol edildi. Bu denetimlerde de, 3 bin 500 doktorun riskli mükellef olduğu ortaya çıktı.

Yapılan denetimlerde bir doktorun yanında asgari ücretle çalışan bir sekreterin banka hesabında 5 milyon liralık hareket tespit edildi. Bir başka örnekte de eski eşin hesabında hareketlilk tespit edildi. Yetkililer, bu gibi durumlarda paranın kaynağını açıklamasını istediklerini belirttiler. Kaynak açıklanmazsa paranın doktorun olduğu kabul edilerek, mükellefin gönüllü uyuma davet edildiği tespit edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın doktorlara yönelik yaptığı denetimlerinde yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı bulduğu ifade edildi. Tespit edilen doktorlarla görüşüldüğü, yarıya yakınının gönüllü uyuma girdiği bilgisi alındı.

Gönüllü uyuma giren mükelleflerin, elde ettiği hasılat için beyanname verdiği belirtildi. Gönüllü uyuma giren mükallefler için vergi zıyai cezasının da uygulanmadığı vurgulandı.