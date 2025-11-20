Rusya'da tıp fakültesini bitirip bir süre mesleğini yapan Rus doktor Güzel Amirova, yakalandığı kanser hastalığını atlatıp, hayatına sanatla yeni bir başlangıç yaptı. 2019 yılında Türkiye'ye yerleşen Amirova, 2020 yılında kanseri yenip, ardından plastik, poşet, cam ve metal atıkları toplayarak bunları sanatsal formlara dönüştürmeye başladı. Tutkal ya da hiçbir kimyasal madde kullanmadan yalnızca ısı ve basınçla eserlerine şekil verdiğini aktaran Amirova, “Toprakta ya da denizde bırakılan her plastik bir yara gibi. Ben bu atıkları güzelliğe dönüştürmek istedim" dedi.

Antalya Muratpaşa'da çalışmalarını sürdüren Güzel Amirova'nın geri dönüşümden yaptığı eserleri arasında 'Şahmaran', 'Ağaç Kadın' ve 'Deniz Kızı' figürleri öne çıkıyor. Tamamı poşet, pet şişe ve ambalaj atıklarından yapılan heykelleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve İnovasyon Merkezi'nde ve Antalya Spor Salonu girişinde sergilenen Amirova, “Her atıkta bir hikaye, her plastikte bir güzellik potansiyeli var. Ben onları çöpten değil, hayattan kurtarıyorum" diye konuştu.

YENİDEN DOĞUŞ

Geri dönüşüm atıklarından yeni oluşturduğu heykeli de anlatan Amirova, “Altın renkli salyangoz figürümü bulaşık deterjanı şişelerinden yaptım. Çünkü artık her şeyin güzel bir yanı var" ifadelerini kullandı.

Hastalığını, 'yeniden doğuş' olarak nitelendiren Güzel Amirova, “Kanser beni durdurmadı, sadece yönümü değiştirdi. Artık güzellik, mutluluk ve doğaya saygı istiyorum. Poşet gördüğümde artık çöp değil, malzeme görüyorum. Onlardan güzellik yapmak bana şifa oldu" dedi.

Antalya'da çevre farkındalığı oluşturmayı hedeflediğini aktaran Amirova, yerli ve yabancı gönüllülerle birlikte poşet ve pet şişeleri toplayarak doğaya katkıda bulunduğunu belirtti. Güzel Amirova, “Her şey bir fikirle başlıyor. Benim fikrim de atıkları güzelliğe çevirmekti" diye konuştu.