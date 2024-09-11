Doktoru döven şüphelinin savunması dikkat çekti: "Suç ondaydı, önce o darp etti"

Adana'da eşine sağlık raporu almaya gittiği doktoru elektrikli çaydanlık ile döven şahıs adliyeye getirildi. Şüphelinin ifadesinde, "Doktor üzerime çay döktü. Ben de çaycının altını alıp kafasına vurdum" demesi dikkat çekti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde gerçekleşti. İddiaya göre, Seracettin D., eşine rapor almak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e gitti. Seracettin D., rapor işlemleri sırasında Dr. Gürler ile tartışmaya başlarken, sonrasında Seracettin D., doktoru elektrikli çaydanlık da kullanarak öldüresiye darp edip, olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Başından aldığı darbelerle yaralanan Gürler, aile sağlığı merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında hastaneye getirildi. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Dr. Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Olayın hemen ardından, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheli Seracettin D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin polise verdiği ifadede "Eşime sağlık raporu için gitmiştim. Eşime form doldurttu. Sonra "o rapor farklı" dedi. 2 ay önce de yine geldik bize rapor vermedi. "Sen bize sıkıntı çıkarıyorsun" dedim. Doktor üzerime çay döktü. Ben de çaycının altını alıp kafasına vurdum" dediği belirtildi.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolü çıkışında basın mensupları şüpheli Seracettin D.'ye "neden doktoru darp ettiniz" sorusuna, "Suç ondaydı. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı, önce o darp etti. O şiddete başvurdu" cevabını vererek pişkin savunması dikkat çekti.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye getirildi.