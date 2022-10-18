﻿Doktorun önerisini reddeden hasta çıkış kapısında ölümden döndü 

Van’da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde kalp ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giden 57 yaşındaki Abdulmenaf Öner’in elektrokardiyografi ve ekokardiyografi sonuçlarından şüphelenmesi üzerine uzman doktora yönlendirildi.

Hastayı muayene eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, kalbin sol tarafını besleyen damarda kasılma kusuru tespit ederek, hastaya acil olarak anjiyo yapılmasını önerdi. Ancak uzman doktorun önerisini reddeden hasta, hastaneden ayrıldığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Doktorların kalp masajı ve elektroşok müdahalesinin ardından kalbi yeniden çalışan hastaya daha sonra anjiyo yapıldı.

Sol kalp damarının tamamen kapalı olmasından dolayı stent takılan hasta, 3 günün ardından sağlığına kavuşarak hastanede taburcu edildi.

“BİR SAATLİK GECİKME ÖMRÜNÜZDEN 10 YIL EKSİLTEBİLİR”

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp krizi durumunda kendileri için zamanla yarış olduğunu belirtti. Her geçen dakikanın hasta için hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Başhekim Sarıkaya, “Kalp krizi şüphesiyle hastaneye gelen hastaya doktorlar anjiyografi önerdiğinde hızlı bir şekilde karar verilmelidir.

Bir saatlik gecikme ömrünüzden belki 10 yıl eksiltebilir. Bölgemizde bazen aile büyükleri veya çocuklar bekleniyor. Bu tür durumlarda hızlı karar vermek gerekiyor. Kalp merkezimizde 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak kalp krizi ve acil hastalara müdahale edilmektedir” dedi.