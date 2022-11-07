Doku Medical - Jawline Dolgusu ve Bişektomi Uygulaması Benzer Yönleri Nelerdir?

Bişektomi ise yanak inceltme olarak da bilinen bir uygulamadır. Her iki uygulamada da kişinin yüz hatlarında belirgin bir keskinlik, çene hattında dikkat çekici bir değişimin görülmesi söz konusudur. Estetik görünümünden rahatsız olanlar ya da olduğundan daha güzel görünmek isteyen kişilerin sıkça tercih ettiği uygulamalar arasındadır.

Jawline (Çene) Dolgu Nedir?

Jawline dolgusu, çene hattına uygulanan dolgu işlemine verilen isimdir. Çene hattı, çene ucundan başlayıp her iki taraftan kulağa kadar uzanan çizgidir. Çene hattının olduğundan daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olmak isteyen pek çok kişinin tercih ettiği bir uygulamadır.

Jawline Dolgusu Nasıl Yapılır?

İşleme başlamadan önce uzman ve işlemi yaptıracak olan kişi tarafından uygulama yapılacak olan bölge seçilir. Bu seçimin ardından uygulamanın yapılacağı bölgeye lokal anestezik krem uygulanır. Uzman doktor tarafından uygun olan dolgu maddesi seçildikten sonra cilt altına enjekte edilir.

Jawline Dolgusunun Yüzdeki Etkileri Nelerdir?

Genetik nedenlerden ya da yaş faktörünün de etkisi ile kişilerin çene bölgeleri yüz hatlarından daha geride görünebilmektedir. Bu görünüm kişinin genel görünümünü de olumsuz etkileyerek estetik açıdan daha zayıf bir görüntü sunabilmektedir. Jawline dolgusu ile çeneden kaynaklı oluşan bu görüntü ortadan kaldırılarak kişilerin daha estetik bir görünüme kavuşmalarına olanak tanınır. İşlem sonrasında, çene bölgesindeki zayıf görünüm ortadan kaldırılarak çene ve çene ucu belirginleştirilip yüz hatlarının daha net olması sağlanır.

Jawline Dolgu ile Daha Genç Bir Görünüm Elde Edilir Mi?

Çene hattına ve çene bölgesine uygulanan işlemler sonrasında çene çizgisi daha da belirginleşir. Ayrıca yüz çıkıntısı ve oval görünüm artarak kişilere olduklarından daha genç ve çekici bir görünüm sunar.

Çene Dolgusunun İyileşme Süreci Nasıldır?

Jawline dolgusu işlemi, hyaluronik asit kullanılarak yapıldığında uygulama yapılan bölgede ufak morarmalar ve şişlikler görülebilmektedir. Fakat buz ve krem uygulamaları ile kısa sürede geçer. Yağ enjeksiyonlarında ise işlem sonrası tam iyileşme süresi 1 ila 2 hafta arasında değişmektedir.

Bişektomi Nedir?

Bişektomi, aynı zamanda yanak cerrahisi olarak da bilinen bir uygulamadır. Yüzün daha iyi bir görünüm kazanmasını ve kişinin olduğundan daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlar. Bu cerrahi uygulama ile daha belirgin elmacık kemikleri ve daha ince bir yüz hattına sahip olmak mümkündür.

Bişektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu operasyon lokal anestezi eşliğinde ayakta yapılan bir ameliyattır. Uygulamayı yapacak olan uzman cerrahın, yanakların içinde, yağ torbalarının yanında bulunan küçük bir kesik ile müdahale ederek yaptığı bir operasyon türüdür. Yanak içine atılan küçük kesikler ve forseps ile doğal bir görünüm vermek için yağ dokusu torbalarını kaldırır. Ardından yağ torbaları çıkarıldıktan sonra yaraya dikiş atılır.

Kimler Bişektomi Yaptırabilir?

Estetik görünümünden hoşlanmayan ya da değiştirmek isteyen 18 yaşından büyük ve normal kiloya sahip kadın ya da erkeklere uygulanabilen bir operasyondur.

Yanak İnceltme Operasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yanak inceltme operasyonu ile kişiler istedikleri estetik görünüme kısa süre içinde kavuşabilmektedir. Günümüzde dış güzellik pek çok kişinin dikkat ettiği bir olgudur. Güzel görünmek ve iyi hissetmek için tercih edilen uygulamalar arasında en sık tercih edilen bişektomi, lokal anestezi ile ayakta uygulanan bir işlemdir. Ameliyat öncesi herhangi bir enfeksiyon vb. gibi problemler oluşmaması açısından ağız temizliğinin çok dikkatli yapılması gerekir.

Yanak İnceltme Operasyonu Ne Kadar Sürer?

Yanak inceltme operasyonu olarak da bilinen bişektomi uygulaması ortalama olarak 30 ila 45 dakika arasında değişen kısa bir süre içinde yapılır.

Yüz İnceltme Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Cilt yüzeyinde işlem sonrasında herhangi bir ameliyat izi kalmaz. Bu operasyon sayesinde yanak bölgesinde bulunan asimetrik görünüm giderilerek kişinin yüz hatlarının keskinleşmesi, elmacık ve çene kemiğinin belirgin hâle gelmesini sağlanır. Bişektomi uygulaması sayesinde kişi istediği estetik görünüme kavuşmuş olur.

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