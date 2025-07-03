Dökülen betonun altında kalan yavru kediler kurtarıldı

İşçiler, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen çağrı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yavru kedilere zarar vermemek adına kontrollü bir müdahale gerçekleştirdi.

BETON DELİNEREK KEDİLERE ULAŞILDI

Ekipler, beton zemini dikkatlice delerek mahsur kalan iki yavru kediye ulaştı. Yapılan kurtarma çalışmasının ardından kediler sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

VATANDAŞLARDAN İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Kurtarma operasyonunu izleyen vatandaşlar, başarılı müdahalenin ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti.