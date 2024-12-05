Dökülen yapraklar sanatla hayata döndü

Japon sanatçı Lito, dökülen yaprakları yeniden şekillendirerek sanat eserine dönüştürüyor. 2020'de başladığı bu sanatı, sosyal medyada düzenli olarak paylaşarak dünya çapında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. ADHD tanısı aldıktan sonra sanata yönelen Lito, bu süreçte yaprak kesimi sayesinde hem kendine bir amaç buldu hem de insanlara mutluluk ulaştırmanın yolunu keşfetti.

Geceleri çalışmayı tercih eden Lito, kırışıklık önleyici bir kimyasalla işlenmiş yapraklardan birini seçerek işe başlıyor. Yaprağın üzerine kalemle tasarımını çizen sanatçı, ardından özel bir kesme bıçağı kullanarak dikkatle yaprağı şekillendiriyor. Basit tasarımlar birkaç saat içinde tamamlanabilirken, karmaşık çalışmalar sekiz saatten fazla sürebiliyor.

Lito'nun eserleri arasında “Çılgın Hayvanlar Parşömeni,” “Yaprak Akvaryumu” ve “Kanagawa’nın Büyük Dalgası” gibi dikkat çekici başlıklar yer alıyor. Her bir çalışma, sanatçının hayal gücünü ve özgün detaylarını yansıtıyor.

Küçük yaşlardan itibaren yüksek odaklanma ve sabır yeteneği olduğunu belirten 38 yaşındaki Lito, normlara uymakta zorlandığı bir eğitim ve iş hayatı sonrası kendini yaprak kesimine adadı. Düzenli sergiler açan ve kitaplar yayımlayan Lito, “İnsanları mutlu edebildiğim sürece devam edeceğim” diyerek gelecekteki hedeflerine işaret ediyor.

Bu eşsiz sanat, Lito’nun hayatını değiştirdiği gibi hayranlarına da ilham kaynağı oluyor.