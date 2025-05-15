Dokuma sanatında 40 yıl! Balpınar’ın sanatsal mirası

Anna Laudel İstanbul, 6 Mart – 27 Nisan 2025 tarihleri arasında, çağdaş tekstil sanatının öncülerinden Belkıs Balpınar’ın “Zamanla Dokunanlar” adlı retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

1986’dan 2024’e uzanan yaklaşık 20 eserden oluşan seçki, Balpınar’ın geleneksel kilim dokuma tekniklerini çağdaş sanatla buluşturarak estetik bir devrim gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Sergiye, sanatçının kariyerini derinlemesine inceleyen bir kitap da eşlik ediyor.

BİR ÖNCÜNÜN YOLCULUĞU

1941 yılında Eskişehir’de doğan Belkıs Balpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil Bölümü’nden 1963 yılında mezun oldu.

Sümerbank’ta halı desen tasarımcısı olarak kariyerine başlayan Balpınar, 1968-1973 yılları arasında Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde küratörlük yaptı.

1979’da Vakıflar Halı Müzesi’ni, 1981’de ise Vakıflar Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi’ni kurarak Türkiye’nin tekstil mirasının korunmasına katkıda bulundu.

1983’te emekli olduktan sonra kendi sanatsal pratiğine odaklanan sanatçı, “artkilim” olarak adlandırılan yenilikçi bir akımın öncüsü oldu.

DOKUMA SANATINDA BİLİMLE BULUŞMA

Balpınar’ın eserleri, geleneksel kilim dokuma tekniklerini bilim ve kozmolojiyle harmanlayarak dikkat çekiyor. Sanatçı, “Dokuma-ma” (Un-weaving) adını verdiği tekniğiyle, kasıtlı olarak dokunmamış iplikler bırakarak negatif alanlar oluşturuyor ve eserlerini iki boyutlu düzlemden üçüncü, hatta dördüncü boyuta taşıyor. Bu yaklaşım, Albert Einstein’ın görelilik teorisinden ilham aldı.

Londra’daki Victoria and Albert Museum’un tekstil küratörü Dr. Jennifer Wearden, Balpınar’ın çalışmalarını “dokuma sanatında bir kuantum sıçraması” olarak nitelendiriyor ve şöyle dedi:

“Balpınar, geleneksel teknikleri çağdaş bir bağlama yerleştirerek tekstil sanatının sınırlarını yeniden tanımlıyor.”

Sanatçının bilimsel imgelerden esinlenen tasarımları, doğa, evren ve insan biyolojisindeki karmaşık formları sadeleştirerek izleyiciye sundu.

Örneğin, Flowing Time adlı eseri, spiral formlarla kozmik hareketleri yansıtırken, 2023’te Düsseldorf’ta sergilenen DNA adlı çalışma, biyolojik yapıların estetik bir yorumunu sundu.

New York’taki Parsons School of Design’dan tekstil uzmanı Prof. Dr. Sasha Rabinowitz, Balpınar’ın eserlerini değerlendirirken, “Onun çalışmaları, tekstil sanatını yalnızca dekoratif bir form olmaktan çıkarıp evrensel bir dil haline getiriyor” yorumunu yaptı.

ULUSLARARASI BİR MİRAS

Balpınar’ın eserleri, Washington DC’deki Dünya Bankası binası, Suudi Arabistan’daki Aramco Center ve New York’taki Marmara-Manhattan Oteli gibi prestijli mekanlar için özel olarak tasarlandı.

Milano’daki Galleria Nilufar tarafından New York’taki Modernist Sergisi’nde ve Miami’deki Art Basel Fuarı’nda sergilenen eserleri, Al Gore, Miuccia Prada ve Bernard Chappard gibi isimlerin özel koleasyonlarında yer aldı. Sanatçının Anna Laudel Düsseldorf’ta açılan “Relative Points of View” sergisi, uluslararası sanat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

ZAMANLA DOKUNANLAR: BİR RETROSPEKTİF

“Zamanla Dokunanlar” sergisi, Balpınar’ın 40 yıllık sanatsal evrimini kronolojik bir perspektifle sundu.

Sergide, 1986’da başlayan deneysel dokuma pratiklerinden 2024’teki son çalışmalarına kadar uzanan bir seçki yer aldı.

Sanatçının renk, sembolik motif ve dokuma tekniğindeki ustalığı, serginin temel vurgularından biri.

Sergiye eşlik eden kitap, Balpınar’ın kariyerini arşiv belgeleri ve eleştirel yazılarla derinlemesine ele alıyor.

İstanbul’74 tarafından 2021’de Bodrum’da düzenlenen açık hava retrospektifinden sonra bu sergi, sanatçının Türkiye’deki en kapsamlı sunumu olarak öne çıktı.

SANAT VE BİLİM ARASINDA BİR KÖPRÜ

Belkıs Balpınar, Anadolu’nun köklü kilim dokuma geleneğini çağdaş sanatla buluşturarak yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında bir iz bıraktı.

Paris’teki Musee des Arts Decoratifs’ten küratör Dr. Marie-Helene Roudier, Balpınar’ın eserlerini “sanat ve bilim arasında bir köprü” olarak tanımlıyor ve ekledi:

“Onun dokumaları, hem görsel bir şölen hem de düşünsel bir yolculuk sunuyor.”

“Zamanla Dokunanlar”, 27 Nisan 2025’e kadar Anna Laudel İstanbul’da ziyaret edilebilir. Balpınar’ın ipliklerle yazdığı bu evrensel öykü, sanatseverleri zamana ve mekana meydan okuyan bir deneyime davet ediyor.