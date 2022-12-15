Dökümhane tesisi süreçleri

Dökümhane tesisi hurda metalin toplanıp yüksek sıcaklıklarda eritilerek çeşitli şekillerde kum ya da ingot kalıpların içerisine dökülerek şekillendirildiği ve yarı mamül veya mamül haline getirildiği üretim alanlarıdır. İDEAL MODEL dökümhane tesisleri yatırımları konusunda 40 yılı aşkın bilgi ve tecrübesiyle hizmet veriyor.

Hurda hazırlığı

Dökümhanelerde üretim hurda hazırlığından başlar. Demir, çelik, alüminyum, bakır gibi hurdalar farklı ölçü ve boyutlarda hurdalıklardan satın alınır ve dökümhane tesisine getirilir. Tesiste sınıflandırılarak ileride istenilecek reçeteye uygun olarak depolanır. Hurdalara alyaj denilen daha değerli ve metale çeşitli özellikler kazandıracak ilave malzemeler eklenir. Bu reçete, metalürjist tarafından istenilen nihai ürünün kimyasal özelliklerine bağlı olarak oluşturulmaktadır. Krom, nikel, mangan, molibden gibi çeşitli alyaj malzemeler döküme sertlik, dayanım, işlenebilirlik gibi bir çok farklı özellik katabilmektedir. Hurda ve alyajlar hurda hazırlama bölümünde sınıflandırıldıktan sonra otomatik dozajlama sistemleriyle ya da manüel olarak ergitme ocağı içerisine eritilmek üzere sevk edilir.

Ergitme ocakları

Ergitme sistemleri son yıllarda artan bir trendle elektrik kaynaklı indüksiyon ocaklarıyla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çelik üretiminde çoğunlukla elektrik ark ocakları tercih edilir. İndüksiyon ocakları ergitilecek malzemenin cinsine göre farklı frekanslarda üretilmektedir. İndüksiyon ocağı dışını çevreleyen bakır bir bobin sargıdan oluşmaktadır. Bobin içerisindeki alana koyulan metal yükleri + ve – yönde değiştirilerek atomlar harekete geçirilir ve enerji açığa çıkar. Açığa çıkan bu enerjiyle bobin içerisindeki malzeme ısınarak ergime sıcaklığına doğru yükselir. Demir dökümler için minimum 1350°-1450°C civarında yapılır, fakat parçanın kesit kalınlığına, alaşıma ve döküm tipine göre döküm sıcaklığı özel olarak seçilebilir. Çelik dökümlerde döküm sıcaklığı daha yüksektir. İndüksiyon ocağı enerjisini özel olarak tasarlanan trafolardan alarak, yine bu enerjiyi dönüştüren ve dengeleyen güç üniteleriyle sağlamaktadır. Ergitme sırasında bakır bobinlerin kavrulmaması için bobin kesiti içerisinden su akışı sağlanır. Su soğutma kulesi ve pompaları bu suyun sıcaklığını ve akışını istenilen seviyelerde tutar. Pota içi yalıtımı ise refrakter özellikli granüler malzemelerle yapılmaktadır. Toz şeklindeki refrakter bir çelik şablon aracılığıyla formunda tutulur ve İDEAL MODEL üretimi astar dövme makineleri ya da manüel yöntemlerle titreşimle sıkıştırılarak, sinterleme öncesi kullanıma hazır hale getirilir. Sinterleme; pota astarı (refrakter) malzemenin pişirilerek kabuk halde istenilen sertlik dayanımına getirilmesini kapsar. Sinterlenen astarlı ocağa hurda şarj edilerek enerji verilir ve ergitme işlemi başlar.

Sıvı metallerin transferi

Döküm tesislerinde ergitme sonrası ergimiş metalin taşınması ve dökülmesi gerekmektedir. Döküm potaları aracılığıyla metal indüksiyon ocağından alınır ve kalıplara transfer edilir. Aynı zamanda bu potalarda çeşitli tretman ve aşılama işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler metale çeşitli özellikler ve döküm kolaylığı sağlamaktadır. Metal üzerinde oluşan cüruf adı verilen oluşumlar ve metal temizliği yine döküm potaları içerisinde kolaylıkla yapılabilmektedir. Potaların üzerinde bulunan redüktörler, potanın insan gücüyle devrilerek içerisindeki sıvı metalin dökülmesinde kolaylık sağlar. İDEAL MODEL döküm potaları çeşitliliği ve üretim kalitesiyle dünya lideri bir üreticidir. İDEAL MODEL’e ait özel tasarımlı oto-blokajlı redüktörler, Dünya’nın bir çok dökümhanesinde yüksek güven ve konforla kullanılıyor.

Ergitme ve kalıplama sistemi uyumu

Dökümhanelerde sıvı metal kuma ya da ingot denilen metal kalıpların içerisine dökülebilir. Dökülen malzemenin cinsi, istenilen yüzey kalitesi, döküm hızı gibi bir çok nedene bağlı olarak kalıp tipi ve kalıplama şekli belirlenmektedir. Kum kalıplar, otomatik ya da manüel kalıplama hatlarında yapılmaktadır. Dökümhane tesisindeki en önemli bölümlerden biri de kalıplama hattı ve makineleridir. Dökümün doğru yapılabilmesi, ergitme sonrasındaki kalıplama hattının doğru seçimiyle orantılıdır. İdeal Model yalnızca Türkiye’de değil, tüm Dünya’da dökümhane tesisleri kurmaktadır. Dökümhane tesisi tasarlanırken tüm bölümlerin birbirini tamamlar nitelikte olması gerekmektedir. Dar boğazların olmaması için kalıplama sisteminin kapasitesi, ergitme sisteminin kapasitesiyle eş seçilmelidir. Bu sebepten İdeal Model gibi hem üretimin içinde bulunan hem de dökümhane tesisleri konusunda tecrübeye sahip firmalarla işin başındayken çalışmaya başlamak faydalı olacaktır. Dökümhane yerleşim planı, iş akış planı gibi işin başında konuşulması ve karar verilmesi gereken konuları İdeal Model taleplerinizi dinleyerek onayınıza sunar. Anahtar teslimi tesisler konusunda İdeal Model tecrübesini kullanmak için firmayla iletişime geçip randevu alarak İdeal Model Fabrika Adres: Çerkeşli İMES OSB. 17. Cad. No:1 41455 Dilovası / Kocaeli adresinden de ziyaret edebilirsiniz.