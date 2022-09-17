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Doktorlar ağlayarak kapısına gitti. Teşekkür ettiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu'nun 'asistanlara baskı yapmadığı için' istifa ettirildiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:48
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde doktorlar ağlayarak kapısına gitti. Teşekkür ettiler

Doktorlar ağlayarak kapısına gitti. Teşekkür ettiler
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Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Sevgi Akarsu’nun, asistanlara baskı yapmadığı ve sağlık çalışanlarının eylemine gitmelerine izin verdiği için rektörlük tarafından istifaya zorlandığı ileri sürüldü.

Asistanlar Sevgi Akarsu'nun odasının önünde ağlayarak kendisine teşekkür ettikleri video ortaya çıktığı bildirildi.

Asistanlara da teşekkür eden Akarsu’nun konuştuğu sırada öğrencilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

İstifadan sonra ise asistanlar, Profesör Akarsu’ya destek olmak için odasının önünde toplanarak teşekkürlerini ilettiler.

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Abbas
17.09.2022 16:16
Bakın biz de demokrasi ve insan haklarının olmadığı, dikta yönetimlerin olduğu Bloka katıldık, ağla Atatürk Türkiyesi  
 
Türkoğlu
17.09.2022 16:01
Üniversite yönetimleri... Yaptığınız bu kanun ve ahlak dışı tasarrufların bedelini Türk milleti size ödetir, aklınızda bulunsun...  
 
Dr. Hüsam
17.09.2022 15:53
Hoca sizi tebrik ederim  
 
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