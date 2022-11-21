19 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili, bugün çalacak. 19 milyon öğrenci, tekrar eğitime başlayacak. Ara tatilde Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı da yapıldı.

81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı.

Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.