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19 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak

Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yapacak.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 03:53
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Dokuz günlük ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yapacak

19 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak
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İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili, bugün çalacak. 19 milyon öğrenci, tekrar eğitime başlayacak. Ara tatilde Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı da yapıldı.

81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı.

Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.

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