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Dokuz Oğuz fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz ilk bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Dokuz Oğuz için geri sayım başladı. ‘Oğuz Timi’nin hikayesini anlatacak Dokuz Oğuz dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Dokuz Oğuz fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz ilk bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:25
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Dokuz Oğuz fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz ilk bölüm ne zaman?

Dokuz Oğuz fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz ilk bölüm ne zaman?
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Başrolünde ünlü oyuncu Kubilay Aka, Yasemin Allen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi izleyiciyle buluşmasına az kaldı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak Dokuz Oğuz’a dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz ilk bölüm ne zaman?

FOX TV’nin yeni dizisi Dokuz Oğuz için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dokuz Oğuz’un fragmanı yayınlandı. Peki, Dokuz Oğuz ilk bölüm ne zaman?

DOKUZ OĞUZ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Dokuz Oğuz dizisinin ilk bölümü 28 Ocak Cumartesi yani bu akşam FOX TV’de görücüye çıkacak.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dokuz Oğuz dizisi, Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatacak. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için Mücadele edecektir.

Oğuz Timine kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.

Dokuz Oğuz’un yayınlanan tanıtımında, dizinin temposunun hiç düşmeyeceği ve Mehmetçik'in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsünün anlatılacağı görülüyor.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda; Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’in yer alıyor.

DOKUZ OĞUZ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

 

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