Dolandırıcı çetesinden milyonlarca Euroluk vurgun! AKP’li Başkan Hilmi Güler’de kandırılmış

Çetenin lideri Ayhan Yetim, kendisini “Katarlı Ammar Behzat Ekber” olarak tanıtarak dolandırıcılık ağını kurdu. Ailesinden 1 milyar 650 milyon dolarlık miras kaldığını, ancak mirasın kendisine geçebilmesi için yüksek miktarda veraset vergisi ve harç ödemesi gerektiğini söyledi. Mali gücünün bu harçları karşılamaya yetmediğini iddia eden Yetim, Türkiye’ye yabancı yatırım getirdiği takdirde vergilerden muaf tutulacağını ve bu süreçte mağdurlara mirasın bir kısmını kullandıracağını ileri sürdü.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

BirGün'dem İsmail Arı'nın haberine göre, Yetim ve çetesi, dolandırıcılığı sürdürmek için farklı yöntemler denedi. Çetenin bazı üyeleri, mağdurları “rüzgar enerjisi tesisleri kurulacağı” iddiasıyla Ordu’ya götürdü. Çete, bu süreçte AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i de kandırmayı başardı. Belediye ile enerji projeleri konusunda bir anlaşma yapıldığı öne sürülse de, anlaşma TL üzerinden devam etmek istenince proje askıya alındı.

125 YIL HAPİS CEZASI

Mağdurların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetim’in de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik” gibi suçlardan dava açıldı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ayhan Yetim, 125 yıl hapis cezasına çarptırıldı.