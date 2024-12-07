Dolandırıcı çetesinden milyonlarca Euroluk vurgun! AKP’li Başkan Hilmi Güler’de kandırılmış

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Dolandırıcı çetesinden milyonlarca Euroluk vurgun! AKP’li Başkan Hilmi Güler’de kandırılmış

İstanbul’da faaliyet gösteren bir çetenin, adeta film senaryolarını aratmayan bir planla büyük bir vurgun yaptığı tespit edildi. Dolandırıcılık olayında, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in de adı geçti.

Çetenin lideri Ayhan Yetim, kendisini “Katarlı Ammar Behzat Ekber” olarak tanıtarak dolandırıcılık ağını kurdu. Ailesinden 1 milyar 650 milyon dolarlık miras kaldığını, ancak mirasın kendisine geçebilmesi için yüksek miktarda veraset vergisi ve harç ödemesi gerektiğini söyledi. Mali gücünün bu harçları karşılamaya yetmediğini iddia eden Yetim, Türkiye’ye yabancı yatırım getirdiği takdirde vergilerden muaf tutulacağını ve bu süreçte mağdurlara mirasın bir kısmını kullandıracağını ileri sürdü.

rtlblf1ekksjnxevuqsaxw.webp

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

BirGün'dem İsmail Arı'nın haberine göre, Yetim ve çetesi, dolandırıcılığı sürdürmek için farklı yöntemler denedi. Çetenin bazı üyeleri, mağdurları “rüzgar enerjisi tesisleri kurulacağı” iddiasıyla Ordu’ya götürdü. Çete, bu süreçte AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i de kandırmayı başardı. Belediye ile enerji projeleri konusunda bir anlaşma yapıldığı öne sürülse de, anlaşma TL üzerinden devam etmek istenince proje askıya alındı.

125 YIL HAPİS CEZASI

Mağdurların şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetim’in de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik” gibi suçlardan dava açıldı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ayhan Yetim, 125 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Son Haberler
Genç yaşta esrar kullanımının yeni etkileri tespit edildi
Genç yaşta esrar kullanımının yeni etkileri tespit edildi
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde 'İsrailli firma yok' açıklaması
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde 'İsrailli firma yok' açıklaması
3 ay önce baba olmuştu! Fabrikada forklift ile demir dolap arasına sıkışan işçi öldü
3 ay önce baba olmuştu! Fabrikada forklift ile demir dolap arasına sıkışan işçi öldü
Galatasaray, Sivasspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor
Galatasaray, Sivasspor deplasmanına 5 eksikle gidiyor
Yatak odası silah deposu çıktı
Yatak odası silah deposu çıktı