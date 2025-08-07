Dolandırıcılar bu kez Bukez Aydın'ı hedef aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dolandırıcılar bu kez Bukez Aydın'ı hedef aldı

Ünlü televizyon Spikeri Buket Aydın kendisini arayan dolandırıcıların hangi yöntemleri kullandığını anlattı.

Dolandırıcılar bu kez ünlü spikeri hedef aldı. Ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini Türk Telekom'dan aradıklarını söyleyen kişilerin, kimlik numarasına kadar birçok kişisel bilgisini bildiğini ve bu durumun dikkat çekici olduğunu belirtti.

bukettaydin.jpg

Buket Aydın sosyal medyadan paylaştığı mesajda yaşadığı olayı takipçilerine anlattı.

Sabah saatlerinde Türk Telekom'dan arandığını söyleyen Buket Aydın, arayan kişilerin Dijitürk ile kampanya yaptıklarını söylediğini konuşma sırasında da Aydın'ın TC kimlik numarasını doğru bir şekilde söylediklerini aktardı. Buket Aydın yaşadığı olayda hemen telefon ile görüşürken böyle bir kampanya olmadığına internetten baktığını ve arayan kişilerin yüzüne telefonu kapattığını anlattı.

Son Haberler
Türkiye'den gönderilen fıstıklarda kanser riski! Sınırdan geri çevrildi
Türkiye'den gönderilen fıstıklarda kanser riski! Sınırdan geri çevrildi
Fenerbahçe'den sermaye artırımı başvurusu!
Fenerbahçe'den sermaye artırımı başvurusu!
İzleniyorsunuz! Bu haklara dikkat edin
İzleniyorsunuz! Bu haklara dikkat edin
Taklit ve tağşiş gıdalar mercek altına alındı
Taklit ve tağşiş gıdalar mercek altına alındı
Partey yeni takımını seçti
Partey yeni takımını seçti