Dolandırıcılar bu kez Bukez Aydın'ı hedef aldı

Dolandırıcılar bu kez ünlü spikeri hedef aldı. Ünlü sunucu Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini Türk Telekom'dan aradıklarını söyleyen kişilerin, kimlik numarasına kadar birçok kişisel bilgisini bildiğini ve bu durumun dikkat çekici olduğunu belirtti.

Buket Aydın sosyal medyadan paylaştığı mesajda yaşadığı olayı takipçilerine anlattı.

Sabah saatlerinde Türk Telekom'dan arandığını söyleyen Buket Aydın, arayan kişilerin Dijitürk ile kampanya yaptıklarını söylediğini konuşma sırasında da Aydın'ın TC kimlik numarasını doğru bir şekilde söylediklerini aktardı. Buket Aydın yaşadığı olayda hemen telefon ile görüşürken böyle bir kampanya olmadığına internetten baktığını ve arayan kişilerin yüzüne telefonu kapattığını anlattı.