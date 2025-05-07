Dolandırıcılar bu kez de hukuk sistemine el attı! Hem avukatlar hem vatandaşlar mağdur...

Avukat Oğuzhan Türk, isminin bu tür bir dolandırıcılık girişiminde kullanıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Türk, “Arabuluculuk yetkim bulunmamasına rağmen, ismim ve sicil bilgilerim kullanılarak insanlara ulaşıldığı bilgisi bana ulaştı. Bu kişilerle hiçbir ilgim yoktur. Gerekli yasal başvuruları yaptım,” ifadelerini kullandı.

Avukat Oğuzhan Türk

Türkiye Barolar Birliği ve ilgili barolar, bu tür sahte faaliyetlere karşı hem meslektaşları hem de vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Hukuki süreç gerektiren tüm arabuluculuk işlemlerinin yalnızca resmi sicilde kayıtlı arabulucular eliyle yürütülebileceği, T.C. Adalet Bakanlığı’nın resmî internet sitesinden kontrol edilebileceği hatırlatılıyor.

Uzmanlar, dolandırıcılık mağduru olmamak için gelen aramalarda veya mesajlarda kişinin kimliğini teyit etmenin, resmî sicilleri kontrol etmenin ve şüpheli durumlarda derhal ilgili baro veya savcılıklara başvurmanın önemine dikkat çekiyor.

Avukat Oğuzhan Türk isminin bu tür bir dolandırıcılık girişiminde kullanıldığını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk'ün paylaşımı şu şekilde:

Kamuoyuna duyurudur

Adıma ve sicil bilgilerime atıfla bazı kişilerin “arabulucuyum” diyerek hukuka aykırı şekilde iletişim kurduğu bilgisi tarafıma ulaşmıştır.

Bu kişilerin yürüttüğü hiçbir faaliyetin tarafımla ilgisi yoktur. Arabuluculuk yetkim bulunmamaktadır.

İsmimi ve mesleki bilgilerimi kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

İtibar suikastına ve hukuka aykırı davranışlara karşı kamuoyunun dikkatli olmasını önemle rica ederim.

‼️‼️Kamuoyuna duyurudur:‼️‼️

Adıma ve sicil bilgilerime atıfla bazı kişilerin “arabulucuyum” diyerek hukuka aykırı şekilde iletişim kurduğu bilgisi tarafıma ulaşmıştır.

Bu kişilerin yürüttüğü hiçbir faaliyetin tarafımla ilgisi yoktur. Arabuluculuk yetkim bulunmamaktadır.

İsmimi… pic.twitter.com/zYlxEhh4Yt

— Av. Oğuzhan Türk (@AvOguzhanturk) May 7, 2025