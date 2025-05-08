Dolandırıcılar bu kez hedefine Güler Sabancı'yı aldı. Sosyal medyadan açıkladı

Yapay zeka ile isim ve görüntü taklitleri ile dolandırıcılık yöntemi artıyor. Son olarak dolandırıcılıkla ilgili Güler Sabancı bir uyarıda bulundu. Sahtekarlar bu kez Güler Sabancı'nın kişisel bilgilerini kullandı. Sabancı kendi sosyal medyasından uyarıda bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da yüzünü yapay zeka ile kullanan dolandırıcılar olmuştu.

Güler Sabancı'nın fotoğrafını ve ismini kullanan dolandırıcılar artınca bir açıklama gereği duyuldu.

Sabancı Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir. Bu içerikler, "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır.



Bu tür yanıltıcı ve sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemenizi, yalnızca onaylı şahsi resmi hesaplarımda yer alan içerikleri dikkate almanızı rica ederim. Lütfen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olun, şüpheli içeriklerde resmi kaynakları kontrol edin ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın Bu tür içeriklere karşı yasal süreçlerin başlatıldığını ve kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla"