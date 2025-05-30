Dolandırıcılar TikTok’u mesken tuttu: Bu videolara sakın tıklamayın!

Sosyal medya platformu TikTok’ta hızla yayılan bir dolandırıcılık yöntemi kullanıcıları isyan ettirmeye başladı. Platformda yayılan kısa videolar Microsoft office windows ve CapCut gibi popüler yazılımların ücretli özelliklerini ücretsiz kullanmayı vaat ederek kullanıcıları ağına düşürüyor. hızla yayılan bu dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmak gerekiyor



Bu videolara yerleştirilen PowerShell komutları, kullanıcıları “Vidar” ve “StealC” isimli zararlı yazılımlarla hedef alıyor.

Bu yöntemin kullanılmasıyla birlikte zararlı yazılımlar, doğrudan kullanıcı eliyle sisteme yükleniyor. Trend Micro araştırmacıları, aynı içeriğin küçük değişikliklerle defalarca yüklendiğini ve TikTok algoritmasıyla hızla yayıldığını belirtiyor. Bu videolardan birinin 500 binden fazla izlendiği ve 20 binden fazla beğeni aldığı saptandı.

Sisteminizde ele geçiren bu kötü amaçlı yazılımlar tüyler ürpertici bir şekilde dijital kimliğinize de erişim sağlayabiliyor. Dijital kimliğinizin ele geçirilmesi durumdaysa şifreleriniz oturum bilgileriniz kredi kartı bilgileriniz tarayıcı çerezleriniz ekran görüntüleriniz ve gezinme geçmişiniz gibi bir çok kişisel veri‘de dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Üstelik bu zararlı yazılımlar kripto para yatırımcıları için de büyük risk teşkil ediyor çünkü bu yöntemle kripto cüzdan bilgileri ve iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarına da ulaşılabiliyor



Siber güvenlik uzmanları, TikTok gibi platformlarda karşılaşılan bedava yazılım vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

