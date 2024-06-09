Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi

Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi
Kaynak: İHA

Dolandırıcıların yeni tuzağı "yok artık" dedirtti. Devlet yetkililerini bile taklit edebiliyorlar.

1/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 1

Sosyal Medya Uzmanı Erdem Cırık, yapay zeka son dönemde artan sahte içerikler ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı sosyal medya kullanıcılarını uyardı.

Cırık, özellikle ünlü isimlerin görüntü ve seslerinin yapay zeka yardımıyla klonlanarak sahte reklamlarda kullanıldığını belirtti.

2/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 2

DEVLET YETKİLİLERİNİ BİLE TAKLİT EDEBİLİYORLAR

Yapay zekanın gelişmesiyle dolandırıcılar da yeni yöntemler kullanmaya başladı. Son dönemlerde ise bu teknoloji kullanılarak devlet yetkililerinin ve tanınmış kişilerin sesleri ve görüntüleri taklit edilebiliyor.

Dolandırıcılar yapay zeka teknolojisini kullanarak sesini taklit ettikleri kişiler üzerinden gerçek dışı içerikler oluşturuyor.

Tanıdığı kişilere güvenen vatandaşlar ise üretilen reklamlarda gördükleri bağlantılara tıklayarak dolandırıcıların ağına düşüyor. Sosyal medya platformlarında kullanılan sahte içerikler ile dolandırıcılar vatandaşları sahte haber sitelerine yönlendiriyor.

3/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 3

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE KANDIRIYORLAR

Erdem Cırık, son dönemde sosyal medyada sahte içeriklerin arttığını ve kullanıcıları dolandırmak amacıyla yaygın şekilde kullanıldığını ifade ederek, "Araştırmalarımızda, sosyal medyada açtığımız sahte hesaplarla 90'dan fazla sahte reklam tespit ettik. Bu reklamlarda, devlet adamları ve ünlülerin resimleri, videoları ve seslerinin yapay zeka ile klonlandığını gördük" dedi.

4/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 4

Reklamlara tıklayan kullanıcıların sahte haber sitelerine yönlendirildiğini belirten Cırık, "Bu sitelerde manipülatif içerikler üretiliyor.

Örneğin, birisinin yüksek kazanç sağladığına dair sahte haberler yapılıyor ve kullanıcılar bu içeriklere inanarak dolandırıcıların tuzağına düşüyorlar" şeklinde konuştu.

5/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 5

"KULLANICILARIN GÜVENİNİ KAZANIYORLAR"

Cırık, sahte içeriklerin yapay zeka yardımıyla oluşturulduğunu ve bu nedenle gerçeğe çok yakın göründüğünü dile getirerek, "Bu içeriklere tıklayan kullanıcılar, gerçek bir haber okuduklarını sanıyorlar ve en sonunda karşılarına çıkan formları dolduruyorlar. Bu formları dolduran kullanıcıların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor" dedi.

6/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 6

Sahte reklamlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ, Ekrem İmamoğlu, CZN Burak gibi tanınmış kişilerin görsellerinin kullanıldığını belirten Cırık, "Genelde sosyal medyada popüler olan kişilerin görüntüleri kullanılarak, kullanıcıların güveni kazanılıyor" ifadelerini kullandı.

7/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 7

"GERÇEK SİTELERİ KULLANAMIYORLAR"

Dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, ünlü isimlerin de sosyal medya üzerinden sürekli uyarılarda bulunduğunu belirten Cırık, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Reklama tıkladığınızda, URL yapısını kontrol edin. Gerçek haber sitelerinin isimlerini kullanamıyorlar, bu yüzden sahte linklerle sahte bilgiler sunuyorlar" dedi.

8/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 8

Yapay zeka ile üretilen içeriklerin ayırt edilmesinin zor olduğunu aktaran Cırık, "Ancak dikkatli bir incelemeyle, yapay zekanın robotik yapısının farkına varılabilir" şeklinde konuştu.

9/9
Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi 9
İlgili Haberler
Kimyasal ürün fabrikası alev alev yandı: AFAD bölgede tedbir aldı
Gamze Özçelik dünyaevine girdi
ATM'lerde yeni dönem. Para çekerken bu detaya dikkat
8750 lira birden zam yapılacak. Net tarih verildi
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek
Emekli bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bu sıralamaya göre verilecek
ATM'lerde yeni dönem. Para çekerken bu detaya dikkat
ATM'lerde yeni dönem. Para çekerken bu detaya dikkat
Fiyatlar 3 katına çıkacak! 81 ildeki bütün vatandaşları ilgilendiriyor
Fiyatlar 3 katına çıkacak! 81 ildeki bütün vatandaşları ilgilendiriyor
Bankada parası olanlar dikkat. ‘Son fırsat’ denilerek açıklandı
Bankada parası olanlar dikkat. ‘Son fırsat’ denilerek açıklandı
İslam Memiş altında kopacak tufanı duyurdu
İslam Memiş altında kopacak tufanı duyurdu
Bina tamamlama sigortasında yeni dönem
Bina tamamlama sigortasında yeni dönem