Dolandırıcılar yapay zekayı eline aldı. Bütün verilerinizin ele geçirilmesi an meselesi

"KULLANICILARIN GÜVENİNİ KAZANIYORLAR"

Cırık, sahte içeriklerin yapay zeka yardımıyla oluşturulduğunu ve bu nedenle gerçeğe çok yakın göründüğünü dile getirerek, "Bu içeriklere tıklayan kullanıcılar, gerçek bir haber okuduklarını sanıyorlar ve en sonunda karşılarına çıkan formları dolduruyorlar. Bu formları dolduran kullanıcıların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor" dedi.