Dolandırıcılara 18 ilde baskın! 102 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine izinsiz giriş suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 7,5 milyar TL’lik hesap hareketi tespit edilen 102 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan şüphelilerden 64’ünün tutuklandığını, 38’ine ise adli kontrol kararı uygulandığını belirtti. Yerlikaya, operasyonların detaylarını şu şekilde aktardı:

“İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli, toplam 18 ilde düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarına karışan 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64’ü tutuklanırken, 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi. İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin, Elazığ’ın yanı sıra İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin sosyal medya platformlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı, internet ortamında yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirdiği, yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağladığı ve müstehcen içerik paylaştığı tespit edildi. Bu suçlardan dolayı şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, banka ve kredi kartları ile dijital materyaller ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL’lik hareket olduğu belirlendi. Ayrıca, şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 otomobile el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarını tebrik ediyorum. Sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Siber suçlara ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.”