Dolandırıcılara kaptırdığı 181 bin lirasını jandarma kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Harmancık ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının "hesabınızdan suç örgütüne para gönderilmiş, örgüt üyelerine operasyon yapacağız ancak operasyonda kullanmak için hesabınızdaki seri numaraları alınmış paranın tamamını bize vermeniz gerekiyor" yalanına inanan A.Ö. (65), ilk olarak 91 bin 500 lirayı elden teslim etti. Daha sonra 90 bin lirayı ise banka hesabından havale olmak üzere toplam 181 bin 500 lirayı kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı. Olaydan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, Bursa İl Jandarma Komutanlığına müracaat etti.

Olayın aydınlatılması için harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan kamera kayıtlarının incelenmesi ve yapılan araştırmalar neticesinde 90 bin lirayı elden teslim alan şüphelinin 16 N XXXX plakalı motosiklet ile gelen A.İ.A. (69) olduğunu tespit etti. Şüphelinin evine yapılan baskında, 91 bin 500 lira ele geçirilirken, dolandırıcı da gözaltına alındı.

Banka hesabından gönderilen 90 bin liranın ise jandarmanın mesai saatleri dışında olmasına rağmen banka yetkililerine ulaşıp parayı bloke ettirmesiyle başka hesaplara havale edilmesi engellenmiş oldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla para elden ve banka yoluyla eksiksiz olarak mağdur kadına teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.