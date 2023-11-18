Dolandırıcılara karşı uyarı üstüne uyarı geldi. Sosyal medyada reklam paylaşıp vatandaşları soyuyorlar

Dolandırıcıların sosyal medyada yaydığı ‘kâr ortaklığı’ reklamlarına karşı BOTAŞ’tan sonra bir uyarı da EPDK’dan geldi. EPDK, ‘saadet zinciri’ gibi çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcılara karşı uyarı üstüne uyarı geldi. Sosyal medyada reklam paylaşıp vatandaşları soyuyorlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan “kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme” iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması, bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa mutlak surette yatırımdan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. EPDK tarafından ilgili reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçler başlatıldığı bildirildi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, bilindiği üzere ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi; mevcut yasal mevzuatımız kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleler, EPDK tarafından yürütülen lisanslı elektrik üretimi başvuru süreçleri ve yine EPDK düzenlemeleri kapsamında kişilerin kendi tüketimlerini karşılamasını mümkün kılan lisanssız elektrik üretim faaliyetleri kapsamında devam ettiği hatırlatılarak, "Belirtilen bu metodlarda yatırım yapmak isteyen tüm kamu ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin yerine getirmesi gereken çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin yanı sıra elektrik üretim faaliyetleri de ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve denetlenmektedir" denildi.

Son günlerde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine dayalı, ‘saadet zinciri’ benzeri yapılanmalar kurarak kar ortaklığı modeli üzerinden vatandaşları yanıltıcı girişimlere dair şikayetlerin kurumlarına ulaştığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Unutulmalıdır ki lisanssız elektrik üretiminin sınırları ve kapsamı bellidir, hedefi de tüketilen elektriğin üretilmesidir ve bir kar ortaklığı modeli söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın lisanslı elektrik üretimine yönelik yatırım yapma süreçlerinde ise mutlak surette bahse konu şirketlerin lisans durumunu kurumumuzun internet sayfasından kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa Türkiye’nin hiçbir noktasında elektrik üretim faaliyetinde bulunması mümkün değildir. Ayrıca hiçbir şirket elektrik üretim lisansı haricinde (tedarik, iletim, dağıtım gibi) başka lisanslarla da elektrik üretim faaliyetinde bulunamaz. Kurumumuz lisans süreçlerini ve şirket yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini titizlikle takip etmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Son günlerde sosyal medyada da yayılmaya başlayan “kar ortaklığı modeline dayalı yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik üretme” iddiasındaki dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması, bu şirketlerin elektrik üretim lisansı yoksa mutlak surette yatırımdan kaçınılması gerekmektedir. Kurumumuz tarafından ilgili reklamlara yönelik gerekli adli ve hukuki süreçler başlatılmıştır."

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