Dolandırıcıların banka hesaplarını ele geçirdiği sistem ifşa oldu! “Başında Türkiye’de çok güçlü biri var”

Sosyal medyadan kredi çekme, İş vaadi ve kolay yoldan para kazanma vaatleriyle kandırılarak banka hesapları alınan kişi sayısı epey artıyor. Bu insanlar, banka hesaplarından yapılan işlemler nedeniyle dolandırıcı durumuna düşüyor.

Banka hesabıyla bunu yapan soluğu cezaevinde alıyor! Aman dikkat

Son yaptığımız haberde Emircan G. isimli öğrenci, ağabey dediği kişiler tarafından kandırılarak dolandırıcı durumuna düşürülmüştü. Dolandırıcılar tarafından banka hesabı alınan öğrenci, hesabından yapılan işlemler sonucu TCK 158 maddesi kapsamında suçsuz olmasına rağmen hapis cezası almıştı.

TCK 158 mağdurları platformu kurucusu İlyas Ataş, dolandırıcıların insanların banka hesaplarını nasıl ele geçirerek yurttaşları dolandırdıklarını anlattı. Kendisinin de geçmişte aynı şekilde dolandırıldığını belirten Ataş, bu durumdan mağdur olan vatandaşları bir araya getirerek bir platform kurdu.

Banka hesabıyla bilmeden yaptığı şey hayatını kararttı! İşlemediği suç başına kaldı

Yeniçağ Gazetesi muhabiri Baran Yalçın’a konuşan Ataş, dolandırıcıların insanları nasıl kandırdığını, kurdukları sistemin nasıl işlediğini ve bu sistemin arkasındaki kişileri isim vermeden anlattı.

İşte İlyas Ataş’ın yaptığı açıklamalar,

SORU 1

TCK 158 mağdurları platformu nasıl kuruldu?

Öncelikle bu konudan ben mağdur edildim. Arkadaş kurbanı oldum. Daha sonra araştırmalarım sonucunda bu şekilde mağdur edilen binlerce insan olduğunu fark ettim. Ve insanları bir araya toplamak istedim. Dolandırılan insanları sosyal medyadan bulup, bir araya getirip TCK 158 mağdurlar platformunu kurdum.

“TCK 158 MADDESİNDE ADALETSİZLİK VAR”

TCK 158 maddesinde adaletsizlik var. Özellikle gençleri hedef alıyorlar. Kredi vaadiyle iş vaadiyle gençleri kandırıyorlar. Bu konuda arkadaş ve akraba kurbanı olanların sayısı fazla. Devletin bu duruma el atması lazım. TCK 158 maddesinin uzlaşma kapsamına alınması ve CMK 253’ü revize edilmesi gerekiyor. CMK 253, yarın bir gün uzlaşma çıktığı zaman eğer o madde düzenlenmezse örnek veriyorum 1000 TL dolandırılmaya karşı taraf 100000 lira talep edebilir.

SORU 2

Bu dolandırıcılık yapısının sistemi nasıl işliyor? Başında kimler var?

Bu yapının başında olan Türkiye’de çok güçlü bir isim. Bu ismi veremiyorum. Eğer bu ismi verirsem benim hayatını karartırlar. Biliyorsunuz Türkiye’de işleyen sistemi. Zaten o isim de bu röportajı okuyunca kendini çok iyi bilecek. Bu güçlü ismin altında ise sosyal medyada çok güçlü bir etkileşim alan, popüler evli bir çift var. Bu evli iki kişi yakın zamanda hapse de girip çıktı. Bu popüler kişinin altında ise çeteler var. Şimdi olayın nasıl gerçekleştiğinden bahsedeyim.

“TİKTOK ÜZERİNDEN PARAYI TEMİZE ÇEKİYORLAR”

Bu çeteler Tiktok fenomenlerini kullanıyor. Fenomenler, canlı yayında atılan jeton ve hediyeler ile kara parayı temize çekiyor. 3’te 1’i bile olsa bu para temize çekiliyor. Örnek veriyorum 100 bin TL’lik jeton atılıyor Tiktok’ta. Bu paranın 30 bin TL’si temize çekiliyor. 60 bin TL’si uygulamaya gidiyor. Bu sistem dolandırıcıların çok sık kullandığı bir yöntem. Daha çok Tiktok fenomenlerini kullanıyorlar. Onlarla bir araya gelip popülerlik kastırıyorlar.

SORU 3

Dolandırıcılar nasıl birbiriyle haberleşiyor?

Bir uygulamaları var. Bu uygulama üzerinden gizli bir şekilde haberleşmelerini sağlıyorlar. Mesela İllegal platform org diye bir uygulamaları var. Böyle bir uygulama kurmuşlar.

SORU 4

Bu dolandırıcılık yapısının arkasında çok güçlü bir isim var demiştiniz. Bu ismin altında ise Türkiye’de sosyal medya fenomeni olmuş evli bir çift var dediniz. Peki bu evli çiftin altında kimler var? Sistem nasıl işliyor?

“TÜM TÜRKİYE’NİN VERİLERİ SATILDI” İDDİASI

Bu sosyal medya fenomeni çiftin altında hackerler var. Bu hackerler, Türkiye’de verileri satılan insanların ismine,TC’sine oturdukları ev adresine kadar her türlü bilgiye ulaşabiliyorlar. Ayak numaralarına kadar, göz renklerine kadar bilebiliyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. Tüm Türkiye’nin verileri satıldı. Bu daha önce haber de olmuştu. Bu bir yalan değil. Hackerler ele geçirdiği bilgilerle dolandırılmaya müsait insanları seçerek dolandırıcılara gönderiyor. Dolandırıcılar da atıcılara yönlendiriyor. Atıcılar da bu dolandırılmaya müsait insanları bekleterek sahacılara yönlendiriyor. Sahacılar da insanların kartını alıyor. Sahacı demek insanların kartlarını toplayan ve atıcıya teslim eden kişi. Atıcı, sahacıları tutuyor. Sahacılar da insanların kartını alıyor. Sahacılar peki bu işi nasıl yapıyor? Daha çok sosyal medya üzerinden reklam vererek bu şekilde paraları verip reklam yaptırıyor.

“KREDİ VE İŞ VAADİYLE İNSANLARI KANDIRIYORLAR”

Kredi ve iş vaadiyle, “evden para kazanmak ister misiniz?” reklamlarıyla insanlar kandırılıyor. Sahacı insanları buluyor kandırıp kartları alıyor. Atıcı kartlardaki parayı alıp dolandırıcılara aktarıyor. Soğuk cüzdan diye bir şey var. Soğuk cüzdana aktarıyor. Soğuk cüzdandan da para dolandırıcıya gidiyor. Dolandırıcıların çoğu da yurt dışında olduğu için pek ulaşılmıyor. Yurt dışına giden para yurt dışında dönüp temizleniyor. Daha sonra bu yapının başındaki en büyük dediğimiz ismini vermediğim kişi tarafından Türkiye’ye getiriliyor. Bu parada da daha çok kuyumcuları kullanıyorlar. Kuyumcular ve esnaf üzerinden parayı temize çekiyorlar.