Dolandırıcıların hedefi kansere yakalanmış yaşlı adam oldu

Konya'da 61 yaşındaki bir kişinin telefonuna gelen sahte güncelleme linkine tıkladıktan sonra mobil bankacılık hesabından 200 bin lira kredi ve 84 bin lira nakit avans çekildiğini fark etmesi üzerine şikayetçi olarak hakkını arıyor.

Konya'da emekli olduktan sonra köftecilik yaparak geçimini sağlayan 61 yaşındaki Yavuz Ergun, 2019 yılında geçirdiği gırtlak kanseri nedeniyle ses tellerini kaybetti. Hastaneden taburcu olduktan sonra köfteciliğe devam ettiği 2024 yılında telefonuna gelen sahte güncelleme linkine tıklaması sonrası dolandırıcıların ağına takıldı. Yaklaşık 3 saat süren güncelleme sonrası telefonunu açan Ergun, mobil bankacılık hesabına ulaşamadı. Banka şubesine giden Yavuz Ergun, hesabından kredi kullanıldığını öğrenmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"TELEFONU KAPATMAYIN" DİYE UYARI GELDİ"

Mobil bankasından kredi ve avans hesap çekildiğini anlatan Yavuz Ergun, "Telefonda oynuyordum. Telefon bir anda bir şeyler oldu ve müdahale edemedim. Yazılım güncellemesi geldi. "Telefonu kapatmayın" diye uyarı geldi. Ben de telefonu bıraktım. 3 saat sonra telefon normale döndü. Yazılım güncellemesi bitti, açtığımda hiçbir şeyim yoktu. Banka uygulamalarını indirdim, şifre alacaktım ancak mobil şube şifre vermedi. Bir gün sonra akşam hesabıma para yatıracaktım ama hesabımda TL yoktu. Hesabıma baktım 17 bin lira para vardı. Ertesi gün bankaya gittim "benim hesaplarımda bir hareketlenme var" dedim. Param hesaplarımda yoktu, baktılar ama oradaki görevliye, "mobil şifre verilmiyor" dedim, Görevli bana; "Abi sen kredi çekmişsin 200 bin lira kredi kullanmışsın mobil bankacılıktan 84 bin lirada nakit avans kullanmışsın" dedi. Ben "Kredi çekmedim kardeşim" dedim. Bilgileri ve kağıtları çıkarttı bana "sen savcılığa başvur" dedi. Ben de gittim savcılığa başvurdum. Sonra da avukat tuttum ve avukatla beraber 1 yıldır uğraşıyoruz" dedi.

"284 BİN LİRA PARAYI HİÇ BİR ARADA GÖRMEDİM"

Olay sonrası gelen borçları borç alarak engellediğini aktaran Egun, "Haciz gelecekti önce ödemeyi durdurdum. 28 bin lira borç para buldum ve ihtiyat tedbir kararını yaptım. Avukat tuttum, avukata da para verdim. Sonra bilirkişi rapor istediler 5 bin lira bilirkişi raporuna para buldum, verdim. Bir yıldır da mahkemeyle uğraşıyorum şu anda da Ekim ayında mahkeme var onu bekliyoruz. Ne olacak bilmiyorum bugüne kadar öyle bir parayı bir arada da görmedim. 284 bin lira parayı hiç bir arada görmedim. Hayatım boyunca da çalıştım ama görmedim. Kredi çekmedim nasıl oluyor da imzasız verdiler bunu da anlamadım" şeklinde konuştu.

"GEREKLİ CEZAİ İŞLEMLERE ŞİKAYETLERİMİZİ BAŞLATTIK"

Dolandırıcıların ağına düşen Yavuz Ergun'un avukatı Serkan Ayaz ise "Yavuz bey bir gün yanımıza geldi, dolandırıldığını söyledi. Nedir ne değildir diye konuştuğumuzda, bankaya gitmiş. Bankada adına bir sürü işlemler yapılmış, krediler çekilmiş, nakit avans kullanılmış, hesabındaki para gönderilmiş. Bunun üzerine hemen ilk işimiz bankaya ihtar çekmek oldu. Bu işlemlerin müvekkilin yapmadığını, hemen bloke işlemlerinin yapılması gerektiğini, hemen aynı gün biz olaya ilişkin ihtarımızı bankaya gönderdik. Banka yeterli önlem almadığı için Yavuz abimizin mağduriyeti ortaya çıktı. Gerekli cezai işlemlere şikayetlerimizi başlattık. Bankanın yeterli güvenlik önlemlerini almadığından dolayı dava açtık. Davamızın bilirkişi raporu lehimize olarak geldi. Bizim de aynı görüşte olduğumuz bilirkişi de, Yavuz Bey'in daha önceden bu denli EFT havale limitli işlemler yapmadığı, kredi kullanmadığı, nakit avans çekmediğini buna rağmen ilk defa bunların yapılmasına rağmen herhangi bir banka tarafından yeterli şekilde güvenlik önlemlerinin alınmadığı, şifre kullanımı, şüpheli bloke altında alma gibi işlemlerin yapılmadığı tespit edildi. Karar duruşmasına giriyoruz. İnşallah Yavuz abimizin mağduriyeti maddi anlamda ortadan kaybolacak" diye konuştu.