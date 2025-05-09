Dolandırıcıların hedefi oldu! Ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Dolandırıcıların hedefi oldu! Ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Burcu Biricik dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından adını ve fotoğraflarını kullanarak yatırım tavsiyesi veren dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı.

Oyunculuk performansıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Burcu Biricik, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

Burcu Biricik, "Herkese selamlar. Uzun bir süredir benim (hatta bazı meslektaşlarımın da) ismimi ve görsellerimi kullanarak dolandırıcı bahis sitelerinin birtakım yatırım tavsiyelerinde bulunduğunu öne sürüyorlar. Normalde dolandırıcı oldukları çok bariz olduğu için açıklama yapma gereği bile duymadım.

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"GEREKENİ YAPACAĞIM"

Ancak görüyorum ki bana güvenen bazı insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle yasal olarak gerekeni yapacağım. Bir yatırım tavsiyesi vermem asla söz konusu olamaz. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

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