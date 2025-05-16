Dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu: 70 yaşındaki vatandaşın 2 milyon lirasını kurtardılar

Kaynak: İHA
Dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu: 70 yaşındaki vatandaşın 2 milyon lirasını kurtardılar

Kütahya’da yaşayan 70 yaşındaki vatandaşın yaklaşık 2 milyon liralık altınlarını almaya çalışan dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu. Polis ekipleri düzenlediği operasyonda dolandırıcıları yakaladı.

Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmak isteyen şüpheliler, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla suçüstü yakalandı. 70 yaşındaki emekli İ.A.'nın yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları son anda kurtarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne başvuran İ.A., kimliğini bilmediği bir kişinin kendisini arayarak polis olarak tanıttığını ve bir suça karıştığını söyleyerek evindeki altınların fotoğraflarını istemesinin ardından, bu altınları da inceleme bahanesiyle teslim etmesini istediğini belirtti.

İhbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri, altınları almaya geleceği değerlendirilen ve içinde iki şüphelinin bulunduğu aracı İstanbul'dan hareket ederken tespit etti. Araç, Eskişehir PTS noktasından geçiş yaparken takibe alındı. Mağdurun ikameti çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, şüphelilerden birinin İ.A.'yı altınları balkondan atması için yönlendirdiği sırada operasyon düzenledi. Bahçede bekleyen şüpheli ekiplerce suçüstü yakalandı.

Operasyonda, dolandırıcılık mağduru İ.A.'nın yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının kaybı önlenirken, şüpheli M.Ş.'ye korsan taksicilik yapmaktan 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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