İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaşın yaklaşık bir ay boyunca kendilerini polis olarak tanıtan ve adının bir suça karıştığını belirten kişiler tarafından aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, dolandırıcıların yönlendirmeleri sonucu dairesini 4 milyon 200 bin liraya satan mağdurun, parayı dövize çevirip 85 bin avro olarak şüphelilere teslim ettiğini belirledi. Mağdurun parayı teslim ettiği bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin O.T. ve S.P. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Evlerdeki aramada, dolandırılan kişiden alınan 85 bin avro derin dondurucu içerisinde poşete sarılı halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T. ve S.P., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.