Dolandırıcıların son yöntemi büyük rezaleti ortaya çıkardı. Kız çocuklarının fotoğraflarını kullandılar

Adana’da polis ekiplerinin yaptığı operasyon dolandırıcıların son rezaletini ortaya çıkardı. Sosyal medyada tanıştıkları kişileri hedef alan dolandırıcılar konuyu cinselliğe getirerek kız çocuklarına ait olduğu öğrenilen müstehcen görüntüleri yolluyor.

Sonrasında şebekeden bir başla kişi ise fotoğraftaki kızın babası olduğunu öne sürerek dava açacağını söylüyor. Sözde avukatların da dahil olduğu süreçte 32 kişi 1 milyon 500 bin lira dolandırıldı. Foyaları ortaya çıkan şebeke üyeleri yakalandı.

Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuşup konuyu cinselliğe getiren şebeke üyeleri sonra reşit olmayan kızlara ait olduğunu öne sürdükleri çıplaklık içeren fotoğraflar yolluyordu. Daha sonra ise yine şebekeden bir başkası, fotoğraftaki kızın babası olduğunu iddia edip "Kızım reşit değil, sana dava açacağım" diyerek gözdağı veriyordu.

Ardından kendini ailenin avukatı olarak tanıtan başka bir şebeke üyesinin ise “Yanlışa düştüğünüze inanıyoruz ancak dava ve mağdur kızın psikolojik destek masrafları var. Bunları gönderirseniz, dava açmayacağız” diyerek, çeşitli miktarlarda para aldığı belirtildi. Şebekenin bu yöntemle 32 kişiyi yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.