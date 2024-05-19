Dolandırıcıların son yöntemi büyük rezaleti ortaya çıkardı. Kız çocuklarının fotoğraflarını kullandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dolandırıcıların son yöntemi büyük rezaleti ortaya çıkardı. Kız çocuklarının fotoğraflarını kullandılar
Dolandırıcıların son ortaya çıkan yöntemi büyük bir rezaleti ifşa etti. Dolandırıcılar sosyal medyada tanıştıkları kişilere kız çocuklarının olduğu öne sürülen fotoğraflar göndererek şantaj yaptı. Polis ekipleri şebekenin içinde olduğu öğrenilen 35 kişiyi gözaltına aldı.

Adana’da polis ekiplerinin yaptığı operasyon dolandırıcıların son rezaletini ortaya çıkardı. Sosyal medyada tanıştıkları kişileri hedef alan dolandırıcılar konuyu cinselliğe getirerek kız çocuklarına ait olduğu öğrenilen müstehcen görüntüleri yolluyor.

Sonrasında şebekeden bir başla kişi ise fotoğraftaki kızın babası olduğunu öne sürerek dava açacağını söylüyor. Sözde avukatların da dahil olduğu süreçte 32 kişi 1 milyon 500 bin lira dolandırıldı. Foyaları ortaya çıkan şebeke üyeleri yakalandı.

Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuşup konuyu cinselliğe getiren şebeke üyeleri sonra reşit olmayan kızlara ait olduğunu öne sürdükleri çıplaklık içeren fotoğraflar yolluyordu. Daha sonra ise yine şebekeden bir başkası, fotoğraftaki kızın babası olduğunu iddia edip "Kızım reşit değil, sana dava açacağım" diyerek gözdağı veriyordu.

Ardından kendini ailenin avukatı olarak tanıtan başka bir şebeke üyesinin ise “Yanlışa düştüğünüze inanıyoruz ancak dava ve mağdur kızın psikolojik destek masrafları var. Bunları gönderirseniz, dava açmayacağız” diyerek, çeşitli miktarlarda para aldığı belirtildi. Şebekenin bu yöntemle 32 kişiyi yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Son Haberler
Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı Yerel Haberler
Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı
Antalya'da Hollanda depremi Spor
Antalya'da Hollanda depremi
İşte Jose Mourinho gerçeği. Fenerbahçe ilgilenmedi bile Spor
İşte Jose Mourinho gerçeği. Fenerbahçe ilgilenmedi bile
Motosiklet ile cip çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Kayaya tırmanan ayı görüntülendi Yerel Haberler
Kayaya tırmanan ayı görüntülendi
Mert Başaran: Buna yatırım yapan kazancını 20'ye katlayacak Ekonomi
Mert Başaran: Buna yatırım yapan kazancını 20'ye katlayacak
İsrail katletmeye devam ediyor. Gazze’de can kaybı 35 bin 456’ya yükseldi Dünya
İsrail katletmeye devam ediyor. Gazze’de can kaybı 35 bin 456’ya yükseldi