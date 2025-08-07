Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan resmi açıklamada, "Son zamanlarda bazı kişilerin Emniyet Genel Müdürü - Vali Sayın Mahmut Demirtaş ismini kullanarak, ona ait olmayan e-posta adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler yayarak, kişisel verilerin istenildiğine dair bildirimler kurumumuza gelmiştir. Bu nedenle, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı hissedilmiştir. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için kendilerinden talep edilen kişisel bilgiler veya diğer isteklere ilişkin içeriklere güvenmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durumla karşılaştıklarında, hemen güvenlik birimlerine haber vermeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı