Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürü ve Vali Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak sahte e-posta adresleri üzerinden yapılan dolandırıcılık için uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan resmi açıklamada, "Son zamanlarda bazı kişilerin Emniyet Genel Müdürü - Vali Sayın Mahmut Demirtaş ismini kullanarak, ona ait olmayan e-posta adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler yayarak, kişisel verilerin istenildiğine dair bildirimler kurumumuza gelmiştir. Bu nedenle, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı hissedilmiştir. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi için kendilerinden talep edilen kişisel bilgiler veya diğer isteklere ilişkin içeriklere güvenmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durumla karşılaştıklarında, hemen güvenlik birimlerine haber vermeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı

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